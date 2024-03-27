У квітні українцям почнуть надходити платіжки від Податкової служби: кому доведеться віддати солідну суму?

З 2013 року українці сплачують так званий податок на розкіш. Мова про різноманітні дорогі речі, які особа допустимо придбала і повинна вказати про це у щорічній декларації. Не всі це роблять, а мова про автомобілі, та навіть ювелірні прикраси чи дорогу техніку. Єдине, що громадяни не можуть приховати від Податкової служби — це власну нерухомість. За “зайві” квадратні метри потрібно буде заплатити. А зайвим вважається все що більше 60 м2 у випадку з квартирою та все, що більше 120 м2 у випадку з приватним будинком. В кого житло має меншу площу, той не буде нічого платити.

Від сплати даного податку звільняється ще кілька категорій громадян

Наразі від сплати податку звільняються й ті українці, які мають у власності будинок та квартиру загальна площа яких 180 метрів квадратних. Також під час війни до закону внесли правки і даний податок не сплачують люди, житло яких на території, що тимчасово окупована, або ж житло пошкоджене чи зруйноване внаслідок бойових дій.

Всім іншим доведеться заплатити близько 100 гривень за кожен зайвий метр. Податковий тариф коливається залежно від регіону, кожної конкретної області та навіть міста. Ба більше в деяких містах може допускатися більша площа, яка не підлягатиме оподаткуванню. Все через те, що даний податок стосується органів місцевого самоврядування.

Але загалом, мінімальна сума податку за м2 в Україні становить 67 гривень, а максимальна 100,5 гривень. Це станом на 2024 рік, адже цей податок розраховується залежно від мінімальної зарплати, (від 1% до 1,5% від зарплати), яка була актуальна у попередньому році. Через те, що у 2023 році мінімалка становила 6700, то відповідно й цифри такі. А вже у наступному році платити доведеться більше, адже у 2024 році мінімальну зарплату підвищили до 8000 гривень.