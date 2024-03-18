20 тысяч гривен за обычную монету: какое сокровище может лежать в кошельке каждого украинца?

Нумизматы и коллекционеры есть в каждой стране и Украина не исключение. У нас есть специальные сайты, так называемые торговые площадки, где можно приобрести или наоборот, продать сувениры, разнообразные старинные вещи и конечно же некоторые образцы банкнот и монет. Например, на днях мы писали о монете номиналом в 5 копеек 1992 выпуска, которую охотно покупают за 5000-6000 гривен. И вот появилась информация, что коллекционеры охотятся на монету номиналом 10 копеек. За нее готовы платить 20 000 гривен и больше. Как выглядит монета? Рассказываем.

Цена монеты от 10000 до 20000 гривен

Речь о монете номиналом 10 копеек, выпущенной в 1992 году, разновидности 2.21 Вак. Она имеет следующие особенности:

Острый средний зуб трезубца. Замкнутое пятое и седьмое зерно третьего колоса. Гроздь №2 имеет форму тупоугольного треугольника. Гурт грубой насечки.

Также, за 3000-5000 гривен можно продать монету номиналом 25 копеек 1992 разновидности 4БАМ. Ее легко идентифицировать по выпуклому щиту в который вдавлен трезубец на реверсе.

“Это редкая разновидность, нумизматы называют его “Английский чекан”. Монета изготовлена с ошибкой. У нее на аверсе выпуклый щит и вдавленный трезубец. Ошибка произошла из-за того, что при разработке эскизов художники неправильно отразили рельеф, они затемнили фон и трезубец. Этими эскизами в Великобритании изготовили пуансоны для чеканки монет, после чего отправили на Луганский станкостроительный завод», – рассказывают эксперты.

Монеты – это выгодная инвестиция

Кроме старых монет, среди которых всегда может скрываться настоящее сокровище, эксперты советуют время от времени инвестировать и в разнообразные новые коллекционные монеты, которые выпускает НБУ. К примеру, в марте 2024 года банк планирует выпустить 100 000 монет под названием “Родительское счастье”. Это монеты номиналом по 5 гривен, которые сам банк продает за 207 гривен. Старт продаж состоялся 13 марта и в интернет-магазине НБУ этой монеты уже нет, а на площадках типа ОЛХ или ПРОМ ее цена уже в несколько раз выше. Через несколько лет ценность этой и ей подобных монет будет только расти.