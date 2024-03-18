Все більше пенсіонерів залишаються без пенсії: названо причини, чому гроші припиняють нараховувати

Від початку війни дуже багато пенсіонерів стикнулись з тим, що їм раптово припинили нараховувати пенсію. І справді, у Пенсійному Фонді підтверджують цей факт, однак наголошують, що на це є багато причин. Тобто просто так пенсію не заберуть і не заморозять. Якщо виплати припинили надходити, то на це може бути, як мінімум одна з шести чи навіть семи причин. Експерти розповіли про які причини йде мова.

В яких випадках пенсію не виплачують?

Перша і найчастіша ситуація — це виїзд закордон на ПМЖ. Під час війни дуже багато українців і пенсіонерів, в тому числі виїхали закордон. Якщо це не назавжди, то пенсії будуть нараховуватись. Якщо ж особа планує залишатись в іншій країні назавжди, то про це потрібно повідомляти у Міграційну службу, яка натомість повідомить Пенсійний Фонд і той скасовує виплату пенсії.

Серед інших причин:

Пенсія оформлена незаконним шляхом. Що це означає? Під час верифікації пенсіонерів виявилося багато випадків, коли люди оформлювали пенсію за допомогою фальшивих документів: несправжній стаж, “липова” довідка про інвалідність тощо. В кращому випадку пенсію просто анулюють, однак можуть навіть оштрафувати за такі дії. Особа не отримує кошти понад 6 місяців. Це означає, що пенсіонер протягом шести місяців не приходить на Укрпошту, щоб отримати пенсію. Або ж протягом такого періоду не користується пенсійною карткою. В такому випадку виплати призупиняють і виясняють, чи жива людина. Якщо так, тоді пенсіонеру потрібно буде прийти у відділення ПФУ і написати заяву на відновлення виплат. Працевлаштування. Також пенсію можуть скасувати, якщо мова про пенсіонера, який вийшов на заслужений відпочинок за вислугою років. Такі люди мають право працювати й паралельно отримувати пенсію, але лише на вакансіях, які не передбачають пенсію за вислугою років.

Відновити виплати можна навіть якщо ви не отримували їх більше як рік й при цьому не давали про себе знати. Просто потрібно прийти з особистими документами до Пенсійного Фонду. Гроші, які були заморожені, теж повернуть на ваш рахунок. За всі “пропущені” місяці.