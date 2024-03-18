20 тисяч гривень за звичайну монету: який скарб може лежати в гаманці кожного українця?

Нумізмати та колекціонери є в кожній країні й Україна не виключення. У нас є спеціальні сайти, так звані торговельні майданчики, де можна придбати або ж навпаки, продати сувеніри, різноманітні старовинні речі й звісно ж деякі зразки банкнот і монет. Наприклад, днями ми писали про монету номіналом у 5 копійок 1992 року випуску, яку охоче купують за 5000-6000 гривень. І ось, з’явилася інформація, що колекціонери полюють на монету номіналом 10 копійок. За неї готові платити 20 000 гривень і більше. Як виглядає ця монета? Розповідаємо.

Ціна монети від 10 000 до 20 000 гривень

Мова про монету номіналом 10 копійок випущену у 1992 році різновиду 2.21 Вак. Вона має наступні особливості:

Гострий середній зуб тризуба. Замкнуті п’яте і сьоме зерно третього колоса. Гроно №2 має форму тупокутного трикутника. Гурт грубої насічки.

Також, за 3000-5000 гривень можна продати монету номіналом 25 копійок 1992 року різновиду 4БАМ. Її легко ідентифікувати за опуклим щитом у який втиснено тризуб на реверсі.

“Це рідкісний різновид, нумізмати називають його “Англійський чекан”. Монета виготовлена з помилкою. У неї на аверсі випуклий щит і вдавлений тризуб. Помилка сталась через те, що під час розробки ескізів художники неправильно відобразили рельєф, вони затемнили фон і тризуб. За цими ескізами у Великій Британії виготовили пуансони для карбування монет, після чого відправили на Луганський верстатобудівний завод“, – розповідають експерти.

Монети — це вигідна інвестиція

Окрім старих монет, серед яких завжди може ховатися справжній скарб, експерти радять час від часу інвестувати й у різноманітні нові колекційні монети, які випускає НБУ. Наприклад, у березні 2024 року банк планує випустити 100 000 монет під назвою “Батьківське щастя”. Це монети номіналом по 5 гривень, які сам банк продає за 207 гривень. Старт продажів відбувся 13 березня й в інтернет-магазину НБУ цієї монети вже немає, а на майданчиках на кшталт ОЛХ чи ПРОМ її ціна вже в декілька разів вища. Через кілька років цінність цієї та їй подібних монет лише зростатиме.