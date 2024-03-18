Раскрыта популярная схема обмана с “акционным” товаром в украинских магазинах

Надписи типа “Акционный товар возврату и обмену не подлежит”, которые в торговых точках размещают рядом с указанием о проведении акции, противоречат нормам действующего законодательства Украины. Именно поэтому супермаркеты и магазины должны обменивать и принимать обратно непродовольственные товары, даже если те были проданы по акции.

Детали

Эксперты “Защиты прав потребителей” отметили, что в соответствии с действующим законодательством, потребитель имеет право обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен. Это возможно, если товар не удовлетворил покупателя по:

форме;

габаритам;

фасону;

цвету;

размеру;

по другим причинам не может использоваться по прямому назначению.

При этом украинцам напомнили, что время для обмена ограничено. В соответствии с законодательством покупателю предоставляется 14 дней без учета дня покупки. Однако здесь будет исключение, срок может быть увеличен. Однако лишь если это сделает сама торговая точка.

Отмечается, что покупатели делают покупки несмотря на надпись “Акционный товар возврату и обмену не подлежит”. Отметим, что такая отметка нарушает действующие нормы законодательства. Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Условия обмена товара

Отмечается, что обмен товара надлежащего качества осуществляется при соблюдении определенных условий. В частности, если товар не использовали, а в нем сохранен:

товарный вид; потребительские свойства;

ярлыки;

пломбы;

расчетный документ, который выдали потребителю вместе с проданным товаром.

Обменять можно не все товары

Эксперты отмечают, что вышеупомянутое не касается перечня товаров, которые не подлежат обмену или возврату в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 19.03.1994 года №172. Среди прочего обменять не получится: