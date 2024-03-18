Розкрито популярну схему обману з “акційними” товарами в українських магазинах

Написи типу “Акційний товар поверненню та обміну не підлягає”, які в торгових точках розміщують поруч із зазначенням про проведення акції, суперечать нормам чинного законодавства України. Саме тому супермаркети та магазини мають обмінювати та приймати назад непродовольчі товари, навіть якщо ті були продані по акції.

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Експерти “Захисту прав споживачів” зазначили, що відповідно до чинного законодавства, споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний. Це можливо, якщо товар не задовольнив покупця за:

формою;

габаритами;

фасоном;

кольором;

розміром;

з інших причин не може використовуватися за прямим призначенням.

При цьому українцям нагадали, що час для обміну обмежений. Відповідно до законодавства покупцеві надається 14 днів без врахування дня покупки. Однак тут буде виняток, термін може бути збільшений. Однак лише якщо це зробить сама торгова точка.

Наголошується, що покупці роблять покупки попри напис “Акційний товар поверненню та обміну не підлягає”. Зазначимо, що така позначка порушує чинні норми законодавства. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 днів, не враховуючи дня покупки.

Умови обміну товару

Наголошується, що обмін товару належної якості здійснюється за дотримання певних умов. Зокрема, якщо товар не використовували, а в ньому збережено:

товарний вигляд;

споживчі властивості;

ярлики;

пломби;

розрахунковий документ, який видали споживачеві разом із проданим товаром.

Обміняти можна не всі товари

Експерти зазначають, що вищезгадане не стосується переліку товарів, які не підлягають обміну або поверненню відповідно до постановки Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 року №172. Серед іншого обміняти не вийде: