Полезнее перловки и овсянки: украинцам напомнили о “запрещенной” каше

Эта необычная крупа уже давно продается в магазинах. Вы просто не обращали на нее внимания. Каша имеет необычный приятный вкус, поэтому рекомендуем ее приготовить по нашему рецепту.

Детали

Если вы хотите добавить разнообразия в свое привычное меню, то предлагаем попробовать кашу из амаранта с грушей и фундуком. Это отличный вариант для вкусного и сытного завтрака. Купить амарантовую кашу можно практически в любом супермаркете.

Предлагаем вашему вниманию простой рецепт, как приготовить амарантовую кашу с грушей и фундуком. Сразу скажем, что кокосовое молоко можно заменить обычным, а вместо сахара можно использовать мед или другие подсластители. Грушу лучше использовать спелую и сочную. Так каша получится нежной и уже сытной.

Амарантовая мука в составе каши содержит уникальный антиоксидант. Он способен насыщать клетки организма кислородом и омолаживать наш организм. Большое количество белка и пищевых волокон в ней чрезвычайно полезны для желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, амарант – источник растительного белка, железа и меди. Поэтому такая каша не только вкусная, но и полезная.

Еще одна особенность каши – ореховый привкус, но она немного горчит.

Как приготовить амарантовую кашу с грушей и орехами

Для приготовления нам понадобятся такие ингредиенты:

амарантовая крупа – 60 граммов;

молоко – 200 мл;

кокосовые сливки – 50 мл;

сахар или мед;

груша, хватит половинки;

молотая корица – половина чайной ложки;

фундук – 10 граммов;

сливочное масло – 10 граммов.

Приготовить блюдо просто. Только залейте амарант молоком и доведите до кипения. Варите на среднем огне около 20 мин. Периодически помешивайте.

Далее добавьте кокосовые сливки и сахар, варите еще 10 мин.

Параллельно нарежьте грушу на маленькие кубики, посыпьте корицей и сахаром и перемешайте.

Обжарьте грушу на сливочном масле до легкой румяности.

Выложите кашу на тарелку, добавьте грушу и орехи.

Также можно экспериментировать с добавками, грушу заменяйте ягодами, а орехи шоколадом.