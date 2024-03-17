Корисніша за перловку та вівсянку: українцям нагадали про “заборонену” кашу

Ця незвичайна крупа вже давно продається в магазинах. Ви просто не звертали на неї уваги. Каша має незвичайний приємний смак, тож рекомендуємо її приготувати за нашим рецептом.

Деталі

Якщо ви хочете додати різноманітності в своє звичне меню, то пропонуємо скуштувати кашу з амаранту з грушею та фундуком. Це чудовий варіант для смачного та ситного сніданку. Купити амарантову кашу можна практично в будь-якому супермаркеті.

Пропонуємо вашій увазі простий рецепт, як приготувати амарантову кашу з грушею та фундуком. Одразу скажемо, що кокосове молоко можна замінити звичайним, а замість цукру можна використати мед чи інші підсолоджувачі. Грушу краще використовувати стиглу та соковиту. Так каша вийде ніжною та уже ситною.

Амарантове борошно в складі каші містить унікальний антиоксидант. Він здатний насичувати клітини організму киснем та омолоджувати наш організм. Велика кількість білка та харчових волокон в ньому надзвичайно корисні для шлунково-кишкового тракту.

Крім того, амарант — джерело рослинного білка, заліза та міді. Тому така каша не лише смачна, але й корисна.

Ще одна особливість каші — горіховий присмак, але вона трішки гірчить.

Як приготувати амарантову кашу з грушею та горіхами

Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:

амарантова крупа — 60 грамів;

молоко — 200 мл;

кокосові вершки — 50 мл;

цукор або мед;

груша, вистачить половинки;

мелена кориця — половина чайної ложки;

фундук — 10 грамів;

вершкове масло — 10 грамів.

Приготувати страву просто. Лише залийте амарант молоком та доведіть до кипіння. Варіть на середньому вогні близько 20 хв. Періодично помішуйте.

Далі додайте кокосові вершки та цукор, варіть ще 10 хв.

Паралельно наріжте грушу на маленькі кубики, посипте корицею та цукром та перемішайте.

Обсмажте грушу на вершковому маслі до легкої рум’яності.

Викладіть кашу на тарілку, додайте групу та горіхи.

Також можна експериментувати з добавками, грушу замінюйте ягодами, а горіхи шоколадом.