Їх не мобілізують: названо перелік професій, які допоможуть уникнути служби в лавах ЗСУ

Стало відомо, чиї професійні навички допоможуть уникнути служби в лавах Збройних сил України.

Ця можливість торкнеться не лише представників IT-сфери, але й менеджерів та працівників сфери продажів.

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Днями в ефірі телемарафону “Єдині новини” виконавчий директор сайту з пошуку роботи Артур Міхно зазначив, що ситуація зі звільненням від мобілізації деяких професій викликає значний інтерес та активно обговорюється людьми.

Загалом, чимало українців отримують понад 35 тисяч гривень на місяць. Сюди входять не лише менеджери, директори та айтівці, але й працівники багатьох робітничих професій. Сюди входять тонувальники, автомаляри, арматурники, укладники плитки та багато інших. Їхня заробітна плата часто перевищує 35 тисяч гривень на місяць. Така ж ситуація в IT-сфері, адже попри скорочення вакансій заробітні плати стабільно високі.

Останнім часом в Україні все частіше обговорюють можливість сплати великої суми податку в обмін на уникнення призову до лав Збройних сил України.

Уряд активно вивчає та досліджує цю ідею, а деякі політики в парламенті говорять про те, що людина може заплатити більше податків в обмін на те, щоб уникнути призову до армії.

Чого чекати від нового закону про мобілізацію

Верховна Рада України вже найближчим часом може розглянути новий законопроєкт про мобілізацію у другому читанні. Однак поки відповідні комітети розглядають правки до законопроєкту, наразі їх налічується понад чотири тисячі.

Тим часом остаточно відомо про те, що призовний вік знизять до 25 років. При цьому точно скасують обмеження прав та свобод громадян, тобто обмежувати в праві керувати транспортним засобом. блокувати банківські картки та накладати арешт на нерухомість не будуть. Проте дізнатися про нові обмеження та правила можна буде лише після голосування та підписання законопроєкту президентом.