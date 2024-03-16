Вы тоже делаете неправильно? Шеф-повар рассказал как правильно добавлять хлеб в фарш

Шеф-повар решил поделиться секретом и рассказал, как нужно правильно добавлять хлеб в фарш.

Всем известно, что хлеб в фарше на котлеты – обязательный и незаменимый ингредиент. Без него блюдо не получится сочным и пышным. Именно поэтому повара уже на автомате добавляют в состав фарша немного хлеба. Но многие хозяйки до сих пор до конца не понимают, как это сделать правильно.

Шеф-повар назвал три важнейших момента в приготовлении котлет.

Что нужно знать

Чтобы приготовить идеальные котлеты, обратите внимание на несколько рекомендаций.

Так, по словам шеф-повара крайне важно, чтобы хлеб был вчерашним. То есть не свежеиспеченным, а хотя бы вчерашним. Если у вас лишь свежий хлеб, то его нужно намеренно подсушить. Для этого хлеб кладут в духовку. Кожуру при этом нужно убрать, к котлетам добавляйте только мякиш. Обязательно нужно придерживаться оптимальной пропорции. Исходя из опыта шеф-повар советует следующее. На каждые полкилограмма фарша понадобится 125 граммов хлебного мякиша. Не нужно добавлять хлеб “на глаз”. Лучше потратьте минуту и точно взвесьте. Результат вас приятно удивит. Размачивать хлебный мякиш нужно в молоке или воде в течение шести минут. Это идеальное время, чтобы довести его до готовности. Только после этого следует добавлять хлеб в фарш.

Как видите, эти рекомендации достаточно просты, и казалось бы именно так мы и делаем, когда готовим котлеты. Но на самом деле, когда вы в последний раз взвешивали хлеб для добавления в фарш.

Вот несколько таких простых советов от профессионала помогут приготовить лучшие котлеты, которые вы когда-либо ели. И еще, если вы берете фарш с минимальным количеством жира, например, из куриного филе, то обязательно в каждую котлетку добавьте маленький кусочек сливочного масла.