Швидкий інтернет лише за 25 гривень: Київстар порадував українців новою послугою

Підключити та почати користуватися можна лише за п’ять хвилин.

Днями в Київстар повідомили чудову новину для тих, хто віддає перевагу затишку свого дому та домашньому комфорту у всьому. Мобільний оператор “Київстар” пропонує унікальну можливість — послугу під назвою “Домашній день”.

Що пропонують українцям

В рамках нової послуги користувач може насолоджуватися інтернетом на великій швидкості протягом кількох днів за акційною ціною. Лише 25 гривень.

Це ідеальна послуга для справжніх інтровертів, які віддають перевагу усамітненню і не бажають відмовлятися від комфорту домашньої обстановки навіть на короткий термін.

Як підключити послугу

Насправді з підключенням послуги впорається навіть дитина. Отож, для підключення дійте за наступною інструкцією:

Відправте запит на номер *561# або 561XXXXXXX#, де під ХХХХХХ мається на увазі вас особовий номер з вашого номера Київстар.

Перейдіть в “Мій Київстар” в розділ послуги;

Подзвоніть за номером 460 або 0 800 300 460 (безкоштовно на короткий номер з мобільного телефона, якщо ви телефонуєте з SIM-картки Київстар, а на 0 800 безкоштовно з міських телефонів по Україні.

Все буде готово за лічені хвилини. Почніть користуватися послугою вже за п’ять хвилин.

Після підключення послуги “Домашній день” ви зможете оцінити всі переваги високошвидкісного інтернету та користуватися всіма його перевагами.

Зверніть увагу. Якщо ви користуєтесь тарифами “Все разом”, то вам будуть доступні лише послуги Домашнього інтернету, а послуги мобільного зв’язку будуть тарифікуватися на умовах тарифу або додаткової мобільної послуги.

Вартість цієї зручної послуги складає лише 25 гривень. І ця сума буде списана одноразово одразу після підключення.

Загалом Київстар оговтався після кібератаки окупантів. Зараз компанія активно працює над розробкою нових тарифних планів та розширення мережі, щоб всі українці мали зв’язок з рідними.