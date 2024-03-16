Ви теж робите неправильно? Шеф-кухар розповів як правильно додавати хліб у фарш
Шеф-кухар вирішив поділитися секретом та розповів, як потрібно правильно додавати хліб до фаршу.
Всім відомо, що хліб у фарші на котлети — обов’язковий та незамінний інгредієнт. Без нього страва не вийде соковитою та пишною. Саме тому кухарі вже на автоматі додають в склад фаршу трішки хліба. Але багато господинь досі до кінця не розуміють, як це зробити правильно.
Шеф-кухар назвав три найважливіші моменти в приготування котлет.
Що потрібно знати
Щоб приготувати ідеальні котлети зверніть увагу на кілька рекомендацій.
- Отож, за словами шеф-кухаря вкрай важливо, щоб хліб був вчорашнім. Тобто не свіжо спеченим, а хоч би вчорашнім. Якщо у вас лиш свіжий хліб, то його потрібно навмисно підсушити. Для цього хліб кладуть в духовку. Шкірку при цьому потрібно прибрати, до котлет додавайте лише м’якуш.
- Обов’язково потрібно дотримуватися оптимальної пропорції. Виходячи із досвіду шеф-кухар радить наступне. На кожні пів кілограма фаршу знадобиться 125 грамів хлібного м’якуша. Не потрібно додавати хліб “на око”. Краще витратьте хвилину та точно зважте. Результат вас приємно здивує.
- Розмочувати хлібний м’якуш потрібно в молоці або воді протягом шести хвилин. Це ідеальний час, щоб довести його до готовності. Лише після цього слід додавати хліб у фарш.
Як бачите, ці рекомендації досить прості, і здавалось би саме так ми і робимо, коли готуємо котлети. Але насправді, коли ви востаннє важили хліб для додавання у фарш.
Ось кілька таких простих порад від професіонала допоможуть приготувати найкращі котлети, які ви коли-небудь їли. І ще, якщо ви берете фарш з мінімальною кількістю жиру, наприклад, з курячого філе, то обов’язково в кожну котлетку додайте маленький шматочок вершкового масла.
Читай нас в Google News, Telegram, Facebook та Twitter