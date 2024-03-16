Ви теж робите неправильно? Шеф-кухар розповів як правильно додавати хліб у фарш

Шеф-кухар вирішив поділитися секретом та розповів, як потрібно правильно додавати хліб до фаршу.

Всім відомо, що хліб у фарші на котлети — обов’язковий та незамінний інгредієнт. Без нього страва не вийде соковитою та пишною. Саме тому кухарі вже на автоматі додають в склад фаршу трішки хліба. Але багато господинь досі до кінця не розуміють, як це зробити правильно.

Шеф-кухар назвав три найважливіші моменти в приготування котлет.

Що потрібно знати

Щоб приготувати ідеальні котлети зверніть увагу на кілька рекомендацій.

Отож, за словами шеф-кухаря вкрай важливо, щоб хліб був вчорашнім. Тобто не свіжо спеченим, а хоч би вчорашнім. Якщо у вас лиш свіжий хліб, то його потрібно навмисно підсушити. Для цього хліб кладуть в духовку. Шкірку при цьому потрібно прибрати, до котлет додавайте лише м’якуш. Обов’язково потрібно дотримуватися оптимальної пропорції. Виходячи із досвіду шеф-кухар радить наступне. На кожні пів кілограма фаршу знадобиться 125 грамів хлібного м’якуша. Не потрібно додавати хліб “на око”. Краще витратьте хвилину та точно зважте. Результат вас приємно здивує. Розмочувати хлібний м’якуш потрібно в молоці або воді протягом шести хвилин. Це ідеальний час, щоб довести його до готовності. Лише після цього слід додавати хліб у фарш.

Як бачите, ці рекомендації досить прості, і здавалось би саме так ми і робимо, коли готуємо котлети. Але насправді, коли ви востаннє важили хліб для додавання у фарш.

Ось кілька таких простих порад від професіонала допоможуть приготувати найкращі котлети, які ви коли-небудь їли. І ще, якщо ви берете фарш з мінімальною кількістю жиру, наприклад, з курячого філе, то обов’язково в кожну котлетку додайте маленький шматочок вершкового масла.