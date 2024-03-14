Монеты номиналом 5 копеек резко стали ценными: какие экземпляры можно очень выгодно продать

В Украине многие монеты вывели из обращения и среди них 5 копеек. Однако не спешите их выбрасывать. Лучше спрячьте на будущее, ведь когда-то они будут точно иметь ценность. Хотя ценны некоторые экземпляры уже сегодня. Коллекционеры охотятся за некоторыми монетами и предлагают несколько тысяч гривен за одну из них.

Ищут монеты определенного образца

Эксперты говорят, что чаще всего коллекционеры выискивают монеты номиналом 5 копеек разновидности 1. 1ААк 1992 выпуска. Их можно продать за 4000-6000 гривен и отличаются они следующими чертами:

Средний зуб на трезубце гораздо толще чем у монет другого образца. Единица в дате имеет хвостик. Гурт имеет грубую насечку. Гроздь №2 имеет форму прямоугольного треугольника.

“Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило большую насечку на группе. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы“, – рассказывают специалисты.

Также хорошо продаются 5 копеек 1996 года. За них можно выторговать 1000 гривен.

“Тираж 5 копеек 1996 г. составил всего 5000 шт., поэтому монета редкая и имеет высокую цену“, — объясняют эксперты.

Также следует знать такой нюанс, что монеты, которые не были в обращении, стоят чуть больше, чем те, что уже б/у.

«Чем лучше состояние, тем больше будет желающих купить такой пятак», – отмечают нумизматы.

Еще одна разновидность 5 копеек, которые тоже охотно покупают и предлагают за них от 2500 до 3000 гривен. Речь о монетах 1992 года выпуска разновидности 2 Бам.

Они имеют такие особенности, как:

Острый и узкий средний зуб трезубца. Единица в дате не имеет хвостика. Гроздь №2 имеет форму тупоугольного треугольника. Гурт имеет мелкую насечку.

То есть это полная противоположность вышеупомянутому образцу 1. 1ААк.