Стало відомо, чи зможуть українці й надалі залишатися в Польщі: дипломат озвучив позицію польського Уряду

В Польщі живе дуже багато українців, які оформили там тимчасовий прихисток. Однак все частіше в мережі з’являється інформація, що між поляками та українцями відносини значно погіршились. Неабияк на це вплинула й ситуація з постійним блокуванням кордонів. Та й заяви з боку української влади про те, що країни ЄС мають стимулювати повернення українців додому багатьох стривожили. Посол розповів, які думки стосовно цього має польський Уряд. Та що у Польщі думають з приводу українських біженців.

Країна поводитиметься нейтрально

Перше, що сказав посол Польщі в Україні Ярослав Гуза — це те, що поляки поводитимуться нейтрально. Тобто вони не робитимуть нічого для того, або українці хотіли виїхати з країни, а також ніяк не захочуватимуть їх приїжджати.

“Польща залишатиметься абсолютно нейтральною до цієї проблеми. Тобто ні не заохочуватиме, ні не перешкоджатиме. Це питання вирішуватимуть самі українські громадяни, які перебувають у Польщі. Лише їм вирішувати, чи повертатися, чи залишатися“, – заявив Гуза.

Водночас він заявив, що польські роботодавці стурбовані тим, що наразі українці більше їдуть з країни, аніж приїжджають.

“Я маю на увазі дефіцит робочої сили. Я можу уявити ситуацію, коли роботодавець, наприклад, працевлаштовуючи українців, переконує їх залишитися, бо йому буде важко знайти їм заміну. Але це не ті речі, на які польська влада якимось чином реагуватиме“, – додав Гуза.

Наразі спецзахист та право на виплати українці в Польщі мають лише до червня цього року. Що буде далі — невідомо. Уряд начебто думає про те, як можна зробити так, щоб українці могли планувати своє життя у Польщі на довготермінову перспективу. Однак з цим доволі складно, адже Польща не з тих країн, які можуть заохочувати соціальними виплатами.

“Польща не є державою, яка соціально сильно забезпечує своїх громадян, тобто це не те місце, де можна комфортно жити на пільги й так далі. Тому деякі люди, наприклад, зі зрозумілих причин вирішують переїхати з Польщі до Німеччини, щедрішої в цьому плані. Однак я переконаний, що такий масовий відтік українців — це тимчасове рішення, поки польський уряд думає над тим, як це врегулювати в довгостроковій перспективі”, – зазначив посол.