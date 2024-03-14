Монети номіналом 5 копійок різко стали цінними: які екземпляри можна дуже вигідно продати

В Україні багато монет вивели з обігу й серед них 5 копійок. Однак не спішіть їх викидати. Краще заховайте на майбутнє, адже колись вони точно матимуть цінність. Хоча цінними деякі екземпляри є вже сьогодні. Колекціонери охоче полюють за деякими монетами та пропонують по кілька тисяч гривень за одну із них.

Шукають за монетами певного зразка

Експерти кажуть, що найчастіше колекціонери вишукують монети номіналом 5 копійок різновиду 1. 1ААк 1992 року випуску. Їх можна продати за 4000-6000 гривень й відрізняються вони наступними рисами:

Середній зуб на тризубі набагато товстіший ніж в монет іншого зразка. Одиниця в даті має хвостик. Гурт має грубу насічку. Гроно №2 має форму прямокутного трикутника.

“Через помилку на монетному дворі невелика кількість монет отримала велику насічку на гурті. Саме такі 5 копійок дорого купують нумізмати“, – розповідають фахівці.

Також, гарно продаються 5 копійок 1996 року. За них можна вторгувати 1000 гривень.

“Тираж 5 копійок 1996 р. становив лише 5000 шт., тому монета рідкісна і має високу ціну“, – пояснюють експерти.

Також слід знати такий нюанс, що монети, які не були в обігу коштують трохи більше ніж ті, що вважаються вживаними.

“Чим кращий стан, тим більше буде охочих купити такий п’ятак», – наголошують нумізмати.

Ще є один різновид 5 копійок, які теж охоче купують і пропонують за них від 2500 до 3000 гривень. Мова про монети 1992 року випуску різновиду 2 Бам.

Вони мають такі особливості, як:

Гострий і вузький середній зуб тризубця. Одиниця в даті немає хвостика. Гроно №2 має форму тупокутного трикутника. Гурт має дрібну насічку.

Тобто це повна протилежність вищезгаданого зразка 1. 1ААк.