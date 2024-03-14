В Пенсионном фонде сделали важное объявление: будут ли пенсии и субсидии в марте

Пенсионный фонд Украины рассказал, что происходит с выплатой пенсий, субсидий на коммунальные услуги и больничные за март.

В Пенсионном фонде Украины сообщили, будут ли выплачивать социальные выплаты в этом месяце.

Детали

По состоянию на 11 марта из государственного бюджета было профинансировано:

на пенсионные выплаты выделено – 26,5 миллиардов гривен, в том числе через акционерное общество “Укрпочта” – 5,6 миллиарда гривен и 20,9 миллиарда гривен;

на выплату жилищных субсидий и льгот – 4690 миллионов гривен;

на страховые выплаты – 1538, 2 миллионов гривен, в том числе на оплату больничных – 470,2 миллиона гривен.

Кроме того, в марте было предоставлено 377 тысяч услуг лицам, которые обратились в органы Пенсионном фонде Украины.

Как выросли пенсионные выплаты после индексации

В этом марте в Украине выросли пенсионные выплаты. Пенсии граждан повысили на 8%. Однако речь идет не о всей сумме, а лишь о базовой ставке пенсии.

В среднем граждане получили на 300 гривен больше. Минимальная сумма надбавки составляет 100 гривен.

При этом индексацию получили только неработающие пенсионеры. Работающие и некоторые другие категории получат свои надбавки позже.

Несмотря на дефицит средств в государственном бюджете Украины, в Кабинете министров уверяют, что в этом году выплаты будут предоставляться без задержек и в полном объеме. Несмотря на сложную ситуацию, пока удается выполнять свои обязательства перед гражданами.

Отметим, что пенсионный возраст в Украине постепенно растет.

Для мужчин:

1960 года рождения и старше – 35 лет;

1961-1964 годов рождения – 36 лет;

1965 года рождения и моложе – 37 лет.

Для женщин:

1961 года рождения и старше – 30 лет;

1962-1964 годов рождения – 31 год;

1965 года рождения и моложе – 32 года.

При этом стаж можно докупить, однако это стоит недешево, поэтому лучше уже сейчас позаботиться об этом, чтобы после достижения пенсионного возраста получат приличну выплату.