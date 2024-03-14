В Пенсійному фонді зробили важливе оголошення: чи будуть пенсії та субсидії в березні

Пенсійний фонд України розповів, що відбувається з виплати пенсій, субсидій на комунальні послуги та лікарняні за березень.

В Пенсійному фонді України повідомили, чи будуть виплачувати соціальні виплати цього місяця

Деталі

Станом на 11 березня з державного бюджету було профінансовано:

на пенсійні виплати виділено — 26,5 мільярдів гривень, в тому числі через акціонерне товариство “Укрпошта” — 5,6 мільярда гривень та 20,9 мільярда гривень;

на виплату житлових субсидій та пільг — 4690 мільйонів гривень;

на страхові виплати — 1538, 2 мільйонів гривень, в тому числі на оплату лікарняних — 470,2 мільйона гривень.

Крім того, в березні було надано 377 тисяч послуг особам, які звернулися в органи Пенсійному фонді України.

Як зросли пенсійні виплати після індексації

Цього березня в Україні зросли пенсійні виплати. Пенсії громадян підвищили на 8%. Однак мова йде не про всю суму, а лише про базову ставку пенсії.

В середньому громадяни отримали на 300 гривень більше. Мінімальна сума надбавки складає 100 гривень.

При цьому індексацію отримали лише непрацюючі пенсіонери. Ті що працюють та деякі інші категорії отримають свої надбавки пізніше.

Попри дефіцит коштів в державному бюджеті України, в Кабінеті міністрів запевняють, що цього року виплати будуть надаватися без затримок та в повному обсязі. Попри складну ситуацію, наразі вдається виконувати свої зобов’язання перед громадянами.

Зазначимо. що пенсійний вік в Україні поступово зростає.

Для чоловіків:

1960 року народження і старше – 35 років;

1961-1964 років народження – 36 років;

1965 року народження і молодше – 37 років.

Для жінок:

1961 року народження і старше – 30 років;

1962-1964 років народження – 31 рік;

1965 року народження і молодше – 32 роки.

При цьому стаж можна докупити, однак це коштує недешево, тож краще вже зараз подбати про те, щоб після досягнення пенсійного віку отримувати більш-менш пристойну пенсійну виплату.