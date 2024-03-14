 “Оберіг” від ТЦК: як в Україні продають товари для уникнення мобілізації

Чимало українців обурені “Оберегами” від ТЦК. Військові кажуть, що хтось віддає життя за Україну, а хтось наживається.

Українські територіальні центри комплектації стали єдиним закладом, назву якого українці почали використовувати для того, щоб продати товари, хоча цей асортимент не має жодного відношення ні до ТЦК, ні до мобілізації. Цю інформацію використовують для цього, щоб стимулювати покупців як можна швидше купити такий товар.

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Днями на сайтах безкоштовних оголошень з’явилися дивні оголошення про “обереги від ТЦК”. Їх продають 638 гривень. Деякі продавці автомобілів та електровелосипедів рекламуючи свій товар, вказують, що цей транспорт допоможе якомога швидше втекти від працівників ТЦК.

Крім того, певна кількість чоловіків будівельних спеціальностей, коли пропонують свої послуги. в оголошеннях писали, що можуть приїхати та зробити ремонт і працівники Територіальних центрів комплектування на блокпостах не є для них перешкодою.

Як на ці товари реагують військові

Колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов переконаний, що найкраще в цьому світі продають історії. Історії які актуальні — як виїхати з країни, як сховатися від повісток та працівників Територіальних центрів комплектування.

Шахраї цей тренд чітко вловлюють та використовують для того, щоб привернути увагу потенційних покупців. В цьому немає нічого дивного.

В той час як кожні віддають життя, захищаючи країну, інші на перше місце ставлять можливість заробити якнайбільше грошей, при цьому обманюючи людей. На жаль така наша реальність сьогодні. Селезньов закликає до відповідального споживання інформації, щоб не стати жертвою тих, хто хоче вас обманути.

Загалом в України триває загальна мобілізація, а найближчим часом Верховна Рада України розгляне новий законопроєкт про мобілізацію, тож вже трохи більше як за місяць правила призову та покарання для ухилянтів зміняться.