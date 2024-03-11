Вот это повезло! Еще трем категориям мужчин предоставят отсрочку от мобилизации
На днях председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что вопрос мобилизации аспирантов и тех, кто ухаживает за людьми с инвалидностью, будут урегулированы.
Детали
Вопрос о первой, второй и третьей группе людей с инвалидностью будет урегулирован. Об этом Арахамия написал в Телеграмм-канале в воскресенье.
По его словам, в действующем законодательстве предусмотрено одного человека, который ухаживает за лицом с инвалидностью на его выбор. Только так. И речь идет не о “постоянном уходе”, а просто об уходе. Он подчеркнул, что на следующей неделе начинается рассмотрение поправок. И именно эта правка будет отстаиваться.
Арахамия также добавил, что “это также касается аспирантов”. Как и было обещано, независимо от формы обучения будет урегулирован вопрос предоставления им отсрочки от мобилизации.
Что будет с бронированием
В Кабинете министров Украины заявили о новой инициативе, они планируют привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Таким образом бронирование получат:
- чиновники категории А;
- рабочие предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса, поставщиков для нужд Вооруженных сил Украины;
- работники полиции.
Относительно бизнеса, то бронированию полностью подлежат:
- работников топливно-энергетического комплекса;
- операторов связи.
Также получить бронирование сможет еще несколько категорий лиц, в зависимости от уровня заработной платы
- те, кто получает зарплату от 35 тысяч грн;
- платит НДФЛ ≥ 6,3 тыс. грн, и ЕСВ ≥ 7,7 тыс. грн;
- айтишники, а именно резиденты Дія сіті, при условии уплаты НДФЛ ≥ 6,3 тыс. грн.
Однако все это пока на этапе обсуждения. На этой неделе Верховная Рада начнет рассмотрение правок к законопроекту о мобилизации. Только тогда можно будет окончательно узнать об актуальных изменениях и нововведениях. Закон наберет силу после его подписания президентом.
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