Вот это повезло! Еще трем категориям мужчин предоставят отсрочку от мобилизации

На днях председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что вопрос мобилизации аспирантов и тех, кто ухаживает за людьми с инвалидностью, будут урегулированы.

Детали

Вопрос о первой, второй и третьей группе людей с инвалидностью будет урегулирован. Об этом Арахамия написал в Телеграмм-канале в воскресенье.

По его словам, в действующем законодательстве предусмотрено одного человека, который ухаживает за лицом с инвалидностью на его выбор. Только так. И речь идет не о “постоянном уходе”, а просто об уходе. Он подчеркнул, что на следующей неделе начинается рассмотрение поправок. И именно эта правка будет отстаиваться.

Арахамия также добавил, что “это также касается аспирантов”. Как и было обещано, независимо от формы обучения будет урегулирован вопрос предоставления им отсрочки от мобилизации.

Что будет с бронированием

В Кабинете министров Украины заявили о новой инициативе, они планируют привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Таким образом бронирование получат:

чиновники категории А;

рабочие предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса, поставщиков для нужд Вооруженных сил Украины;

работники полиции.

Относительно бизнеса, то бронированию полностью подлежат:

работников топливно-энергетического комплекса;

операторов связи.

Также получить бронирование сможет еще несколько категорий лиц, в зависимости от уровня заработной платы

те, кто получает зарплату от 35 тысяч грн;

платит НДФЛ ≥ 6,3 тыс. грн, и ЕСВ ≥ 7,7 тыс. грн;

айтишники, а именно резиденты Дія сіті, при условии уплаты НДФЛ ≥ 6,3 тыс. грн.

Однако все это пока на этапе обсуждения. На этой неделе Верховная Рада начнет рассмотрение правок к законопроекту о мобилизации. Только тогда можно будет окончательно узнать об актуальных изменениях и нововведениях. Закон наберет силу после его подписания президентом.