ПриватБанк може заблокувати карту з досить несподіваної причини

Один із клієнтів ПриватБанку поскаржився, що банк ввів йому обмеження по картці після того, як він погасив прострочену заборгованість. Відповідну скаргу він написав на тематичному порталі Мінфін.

Що трапилося

За словами чоловіка, днями йому зателефонували співробітники банку та повідомили про прострочену заборгованість. Однак після того, як він сплатив борг, то з’ясував, що по його картці введено обмеження.

Чоловік пояснив, що сьомого березня йому подзвонили через прострочену заборгованість від 25 лютого цього року. Через кілька годин він сплатив всю суму боргу. Наступного дня його картку обмежили. Він запитує, виходить що він може кидати по двадцять гривень на картку в місяць і вона буде доступна, а коли закриваєш всю суму то картку блокують. Чому виникає така ситуація? Відповіді він так і не отримав.

Що кажуть в ПриватБанку

В банку відповіли на, що протягом трьох робочих днів після погашення простроченого платежу обмеження автоматично будуть зняти. Тож в банку наполегливо рекомендують не допускати прострочення платежів, адже це впливає як на кредитну історію, так і на встановлення таких обмежень.

“Дуже рекомендуємо не допускати прострочення платежів, адже це впливає як на кредитну історію, так і на встановлення таких обмежень”, – наголосили у банку.

При цьому всі платежі за картками піддають фінансовому моніторингу. В зоні ризику особи, які отримують неоподатковуваний дохід, а також:

транзакції на суму від 400 тисяч гривень;

зняття значної суми готівки;

операції з криптовалютами або іншими віртуальними активами на суму понад 30 тисяч гривень;

покупки або зняття готівки в регіоні, де ви зазвичай не перебуваєте.

Тож загалом середньостатистичному українцеві немає про що хвилюватися, адже більшість обмежень їх не стосуються.