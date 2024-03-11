ПриватБанк может заблокировать карту по довольно неожиданной причине

Один из клиентов ПриватБанка пожаловался, что банк ввел ему ограничения по карте после того, как он погасил просроченную задолженность. Соответствующую жалобу он написал на тематическом портале Минфин.

Что случилось

По словам мужчины, на днях ему позвонили сотрудники банка и сообщили о просроченной задолженности. Однако после того, как он оплатил долг, то выяснил, что по его карте введено ограничение.

Мужчина объяснил, что седьмого марта ему позвонили из-за просроченной задолженности от 25 февраля этого года. Через несколько часов он оплатил всю сумму долга. На следующий день его карточку ограничили. Он спрашивает, получается что он может бросать по двадцать гривен на карточку в месяц и она будет доступна, а когда закрываешь всю сумму то карточку блокируют. Почему возникает такая ситуация? Ответа он так и не получил.

Что говорят в ПриватБанке

В банке ответили на, что в течение трех рабочих дней после погашения просроченного платежа ограничения автоматически будут снять. Поэтому в банке настоятельно рекомендуют не допускать просрочки платежей, ведь это влияет как на кредитную историю, так и на установление таких ограничений.

“Очень рекомендуем не допускать просрочки платежей, ведь это влияет как на кредитную историю, так и на установление таких ограничений”, — отметили в банке.

При этом все платежи по картам подвергают финансовому мониторингу. В зоне риска лица, получающие необлагаемый доход, а также:

транзакции на сумму от 400 тысяч гривен;

снятие значительной суммы наличных денег;

операции с криптовалютами или другими виртуальными активами на сумму более 30 тысяч гривен;

покупки или снятие наличных в регионе, где вы обычно не находитесь.

Так что в целом среднестатистическому украинцу не о чем волноваться, ведь большинство ограничений их не касаются.