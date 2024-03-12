Від 70 000 гривень і більше: названо 10 найбільш високооплачуваних професій в Україні
В Україні далеко не кожен може похвалитися високою зарплатнею. Мінімальна зарплата становить 7000 гривень, а середня 15-20 тисяч, залежно від регіону. Однак є й ті спеціалісти, які отримують від 70 000 гривень і більше. Станом на сьогодні це айтівці та військові. Проте далеко не всі військові отримують подібну зарплатню, як і не кожен IT-спеціаліст може розраховувати на подібну оплату праці. Популярний кадровий портал зібрав конкретний перелік спеціальностей, де дійсно “мінімалка” – 70 тисяч гривень, і це наступні напрямки:
- C++ програміст – 110 000 грн
- програміст Golang – 92 500 грн
- .net-програміст – 85 000 грн
- оператор ПТРК – 85 000 грн
- танкіст – 75 000 грн
- розвідник – 71 000 грн
- вогнеметник – 70 100 грн
- зенітник – 70 100 грн
- штурмовик – 70 100 грн
- гранатометник – 70 000 грн
Проте непогано заробляти можна не лише у цих двох галузях. Є й інші сфери де оплата праці дуже достойна.
Кому ще роботодавці готові багато платити?
Наразі експерти виділяють п’ять напрямків діяльності, де найвища оплата праці:
- Телекомунікація: телеведучі, журналісти заробляють в середньому 36 000 гривень.
- Фінансова справа та страхування: зарплата в середньому 32 000 гривень.
- Авіація: 28 000 гривень.
- Наукова діяльність: 21 000 гривень.
- Державні службовці: 20 000 гривень.
Окремо можна виділити таких спеціалістів, як рієлтори, та менеджери з продажу. Їхній дохід може дуже сильно варіюватися від їхніх навичок та амбіцій, адже заробітна плата формується здебільшого на відсотках. Відтак рієлтор може заробляти, як близько 20 000 гривень, так і кілька тисяч доларів. Крім цього в Україні є велика нестача водіїв, тож їм теж пропонують зарплати вище середніх, а саме від 30 000 гривень.
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