Від 70 000 гривень і більше: названо 10 найбільш високооплачуваних професій в Україні

В Україні далеко не кожен може похвалитися високою зарплатнею. Мінімальна зарплата становить 7000 гривень, а середня 15-20 тисяч, залежно від регіону. Однак є й ті спеціалісти, які отримують від 70 000 гривень і більше. Станом на сьогодні це айтівці та військові. Проте далеко не всі військові отримують подібну зарплатню, як і не кожен IT-спеціаліст може розраховувати на подібну оплату праці. Популярний кадровий портал зібрав конкретний перелік спеціальностей, де дійсно “мінімалка” – 70 тисяч гривень, і це наступні напрямки:

C++ програміст – 110 000 грн

програміст Golang – 92 500 грн

.net-програміст – 85 000 грн

оператор ПТРК – 85 000 грн

танкіст – 75 000 грн

розвідник – 71 000 грн

вогнеметник – 70 100 грн

зенітник – 70 100 грн

штурмовик – 70 100 грн

гранатометник – 70 000 грн

Проте непогано заробляти можна не лише у цих двох галузях. Є й інші сфери де оплата праці дуже достойна.

Кому ще роботодавці готові багато платити?

Наразі експерти виділяють п’ять напрямків діяльності, де найвища оплата праці:

Телекомун ікація: телеведучі, журналісти заробляють в середньому 36 000 гривень. Фінансова справа та страхування: зарплата в середньому 32 000 гривень. Авіація: 28 000 гривень. Наукова діяльність: 21 000 гривень. Державні службовці: 20 000 гривень.

Окремо можна виділити таких спеціалістів, як рієлтори, та менеджери з продажу. Їхній дохід може дуже сильно варіюватися від їхніх навичок та амбіцій, адже заробітна плата формується здебільшого на відсотках. Відтак рієлтор може заробляти, як близько 20 000 гривень, так і кілька тисяч доларів. Крім цього в Україні є велика нестача водіїв, тож їм теж пропонують зарплати вище середніх, а саме від 30 000 гривень.