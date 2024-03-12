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Від 70 000 гривень і більше: названо 10 найбільш високооплачуваних професій в Україні

12.03.2024

В Україні далеко не кожен може похвалитися високою зарплатнею. Мінімальна зарплата становить 7000 гривень, а середня 15-20 тисяч, залежно від регіону. Однак є й ті спеціалісти, які отримують від 70 000 гривень і більше. Станом на сьогодні це айтівці та військові. Проте далеко не всі військові отримують подібну зарплатню, як і не кожен IT-спеціаліст може розраховувати на подібну оплату праці. Популярний кадровий портал зібрав конкретний перелік спеціальностей, де дійсно “мінімалка” – 70 тисяч гривень, і це наступні напрямки:

  • C++ програміст – 110 000 грн
  • програміст Golang – 92 500 грн
  • .net-програміст – 85 000 грн
  • оператор ПТРК – 85 000 грн
  • танкіст – 75 000 грн
  • розвідник – 71 000 грн
  • вогнеметник – 70 100 грн
  • зенітник – 70 100 грн
  • штурмовик – 70 100 грн
  • гранатометник – 70 000 грн

Проте непогано заробляти можна не лише у цих двох галузях. Є й інші сфери де оплата праці дуже достойна.

Кому ще роботодавці готові багато платити?

Наразі експерти виділяють п’ять напрямків діяльності, де найвища оплата праці:

  1. Телекомунікація: телеведучі, журналісти заробляють в середньому 36 000 гривень.
  2. Фінансова справа та страхування: зарплата в середньому 32 000 гривень.
  3. Авіація: 28 000 гривень.
  4. Наукова діяльність: 21 000 гривень.
  5. Державні службовці: 20 000 гривень.

Окремо можна виділити таких спеціалістів, як рієлтори, та менеджери з продажу. Їхній дохід може дуже сильно варіюватися від їхніх навичок та амбіцій, адже заробітна плата формується здебільшого на відсотках. Відтак рієлтор може заробляти, як близько 20 000 гривень, так і кілька тисяч доларів. Крім цього в Україні є велика нестача водіїв, тож їм теж пропонують зарплати вище середніх, а саме від 30 000 гривень.

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12.03.2024
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