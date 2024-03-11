Оце пощастило! Ще трьом категоріям чоловіків нададуть відстрочку від мобілізації

Днями голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що питання мобілізації аспірантів та тих, хто доглядає за людьми з інвалідністю, будуть врегульовані.

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Питання про першу, другу та третю групу людей з інвалідністю буде врегульоване. Про це Арахамія написав в Телеграм-каналі у неділю.

За його словами, в чинному законодавстві передбачено одну людину, яка доглядає за особою з інвалідністю на її вибір. Лише так. І мова йде не про “постійний догляд”, а просто про догляд. Він підкреслив, що наступного тижня починається розгляд поправок. І саме ця правка буде відстоюватися.

Арахамія також додав, що “це також стосується аспірантів”. Як і було обіцяно, незалежно від форми навчання буде врегульовано питання надання їм відстрочки від мобілізації.

Що буде з бронюванням

В Кабінеті міністрів України заявили про нову ініціативу, вони планують привʼязати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Таким чином бронювання отримають:

чиновники категорії А;

робітники підприємств, установ і організацій оборонно-промислового комплексу, постачальників для потреб Збройних сил України;

працівники поліції.

Щодо бізнесу, то бронювання повністю підлягають:

працівників паливно-енергетичного комплексу;

операторів зв’язку.

Також отримати бронювання зможе ще кілька категорій осіб, залежно від рівня заробітної плати:

ті, хто отримує зарплату від 35 тисяч грн;

сплачує ПДФО ≥ 6,3 тис. грн, і ЄСВ ≥ 7,7 тис. грн;

айтівці, а саме резиденти Дія сіті, за умови сплати ПДФО ≥ 6,3 тис. грн.

Однак все це поки на етапі обговорення. Цього тижня Верховна Рада почне розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію. Лише тоді можна буде остаточно дізнатися про актуальні зміни та нововведення. Закон набере чинності лише через місяць після його підписання президентом.