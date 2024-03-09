Названы два условия, при которых украинцам придется платить за газ значительно больше счетчика

Действующее законодательство Украины позволяет в отдельных случаях начислять к оплате за газ суммы, которые могут быть намного больше фактически потребленного объема газа. Такая неприятная ситуация случается когда потребитель умышленно или случайно не подает показания счетчика или вмешивается в его работу.

Детали

Таким образом, каждый потребитель должен вовремя платить за потребленный природный газ и подавать показания счетчика в установленные сроки – до 5 числа каждого месяца.

Если не передать показания счетчика вовремя, то в таком случае вычислить среднемесячное потребление. То есть, даже если за месяц вы использовали 5 кубометров или вообще не потребляли природный газ, то вам начислят средние показания и отправят счет с немалой суммой.

Если же потребитель самовольно вмешается в работу счетчика, то придется заплатить сотни тысяч гривен штрафа. Периодически газовые счетчики снимают для проведения проверки, если в ходе экспертизы будет выяснено, чтобы потребитель вмешивался в работу прибора учета, то его оштрафуют на немалую сумму или пересчитают среднее потребление за длительный срок.

Сколько будет стоить природный газ в ближайшее время

Свои предложения на март уже обнародовали 12 поставщиков голубого топлива. С наступлением весны стоимость природного газа не изменится. В зависимости от газоснабжающей компании стоимость кубометра в марте будет колебаться от 7,70 до 9,99 гривен.

При этом сразу у семи поставщиков цена кубометра ниже восьми гривен.

Напомним, что почти 98% всех потребителей бытового газа сейчас являются клиентами газоснабжающей компании “Нафтогаз” Украины. Это 12,3 миллиона украинских домохозяйств получают природный газ по гарантированной цене 7,96 гривен за кубометр.

Добавим, что тарифы на электроэнергию в Украине будут действовать до апреля этого года. Но пока в правительстве нет планов повышать цены на электричество, хотя это и неизбежно.