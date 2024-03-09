Українцям можуть блокувати кредитку залежно від часу доби її використання

Українські банки масово блокують банківські картки українців без попередження Один з клієнтів банку скаржиться, що доступ до його рахунку обмежений вже після блокування.

За що блокують банківські рахунки

Відомо, що заблокувати банківський рахунок можуть з різних причин:

не оновлена особиста інформація;

арешт виконавчої служби (несплата аліментів, невиконане рішення суду, прострочені штрафи та інше);

фізична особа не може довести законність походження коштів.

Хто в зоні ризику

Особливу увагу під час фінмоніторингу звертають на:

зняття незвично великої суми готівки в регіоні, в якому ви зазвичай не перебуваєте;

онлайн-покупки на великі суми, особливо вночі;

отримання значної суми на картку та її виведення в готівку;

операції з криптовалютою чи іншими віртуальними активами на суму понад 30 тисяч гривень;

транзакції на суму 400 тисяч гривень і більше.

Рахунки українців блокують за криптовалютні операції

Відомо, що шахраї крадуть гроші українців та одразу купують криптовалюту. Діє добре налагоджена схема: з картки жертви гроші переказують на рахунок українця, який продає криптовалюту. Він нічого не підозрює, продає, наприклад частину своїх USDT. В результаті він отримує гривню на картку, але згодом його рахунок блокує банк.

Один з українців поділився своєю історією, він продав криптовалюту на 10 тисяч гривень. Але не встиг витратити гроші як його рахунок заблокували на нібито шахрайські дії. Він звернувся до банку, де йому сказали звернутися до суду або повернути гроші жертві. І таких історій безліч.

ПриватБанк, як і інші фінустанови, реагує на скарги про те, що за допомогою карток їхнього банку здійснюються шахрайські перекази. Якщо в ході перевірки з’ясується, що жертва схеми справді переказувала кошти, то такий рахунок заморозять. Саме том шахраї втягують у свої схеми тих осіб, які просто продають криптовалюту.