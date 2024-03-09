Украинцам могут блокировать кредитку в зависимости от времени суток ее использования

Украинские банки массово блокируют банковские карты украинцев без предупреждения Один из клиентов банка жалуется, что доступ к его счету ограничен уже после блокировки.

За что блокируют банковские счета

Известно, что заблокировать банковский счет могут по разным причинам:

не обновленная личная информация;

арест исполнительной службы (неуплата алиментов, невыполненное решение суда, просроченные штрафы и прочее);

физическое лицо не может доказать законность происхождения средств.

Кто в зоне риска

Особое внимание во время финмониторинга обращают на:

снятие необычно большой суммы наличных в регионе, в котором вы обычно не находитесь;

онлайн-покупки на крупные суммы, особенно ночью;

получение значительной суммы на карту и ее обналичивание;

операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тысяч гривен;

транзакции на сумму 400 тысяч гривен и более.

Счета украинцев блокируют за криптовалютные операции

Известно, что мошенники воруют деньги украинцев и сразу покупают криптовалюту. Действует хорошо отлаженная схема: с карты жертвы деньги переводят на счет украинца, который продает криптовалюту. Он ничего не подозревает, продает, например часть своих USDT. В результате он получает гривну на карту, но впоследствии его счет блокирует банк.

Один из украинцев поделился своей историей, он продал криптовалюту на 10 тысяч гривен. Но не успел потратить деньги как его счет заблокировали на якобы мошеннические действия. Он обратился в банк, где ему сказали обратиться в суд или вернуть деньги жертве. И таких историй множество.

ПриватБанк, как и другие финучреждения, реагирует на жалобы о том, что с помощью карт их банка осуществляются мошеннические переводы. Если в ходе проверки выяснится, что жертва схемы действительно переводила средства, то такой счет заморозят. Именно поэтому мошенники втягивают в свои схемы тех лиц, которые просто продают криптовалюту.