Пожовтілі підвіконня засяють як новенькі: лише купіть цей копійчаний засіб в аптеці

Рано чи пізно пластикові білі підвіконня пожовкнуть, і відмити їх майже нереально. Розповідаємо про кращі бюджетні засоби для миття вікон. Один з них ідеально видаляє сірість, жовтизну та плями.

Як відмити підвіконня

Пропонуємо вашій увазі чотири ефективні засоби для того, щоб відмити застарілий бруд на підвіконні:

будь-який миючий засіб. Легкий бруд змиваємо звичайним гелем для посуду чи навіть пральним порошком;

сода. Застарілі плями? Змішайте соду з водою, нанесіть, почекайте 10-15 хвилин, потріть щіткою і змийте;

перекис водню. Врятує від будь-яких плям на білому пластику, якщо вони не застарілі;

димексил, ватний диск змочений у цьому засобі творить чудеса з білим пластиком! Не забудьте про рукавички!

Як відмити віконне скло

Помити скло теж просто, і навіть без застосування спеціальних миючих засобів:

вода з оцтом — змішайте 1 л води з 1/4 склянки оцту, розпиліть на вікно, протріть серветкою;

мильний розчин, розчиніть трохи рідкого мила у воді, збийте піну, нанесіть на ганчірку, протріть скло, потім змийте чистою водою;

спирт, розведіть спирт водою один до одного нанесіть на скло, потім змийте чистою водою.

І ще, не використовуйте для миття вікон абразивні речовини, адже вони залишать подряпини на склі. Використовуйте м’яку ганчірку та змінюйте її в міру забруднення, щоб уникнути розводів.

Ось ви і дізналися, як легко та без зайвих витрат можна відмити пластикові підвіконня та вікна. Не бійтеся експериментувати з різними засобами та методами, щоб знайти те, що найкраще підходить саме вам. Але будьте обережні, щоб не пошкодити скло та не залишити подряпини на підвіконні.

Пам’ятайте, що регулярне миття допоможе зберегти ваші вікна та підвіконня чистими та сяючими надовго.