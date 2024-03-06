Українцям показали вакансії, де платять понад 1000 євро за роботу з дому

Можливість працювати вдома — це чудовий спосіб працевлаштуватися тим людям, які живуть далеко від великих міст, де є заводи та офісні центри. На щастя, сьогодні мати хорошу роботу й гарну зарплату можна навіть у найвіддаленішому селі. Для цього потрібен лише комп’ютер та доступ до Інтернету. Ба більше, останнім часом складається враження, що пропозицій з віддаленою зайнятістю є набагато більше ніж тих, які передбачають роботу в офісі. То що сьогодні пропонує ринок праці? Аналізуємо найсвіжіші пропозиції.

Кого активно шукають роботодавці?

Серед віддалених робіт в топі кілька вакансій. Ось, кого найчастіше шукають, що пропонують по оплаті та що вимагають взамін.

Вчителі, репетитори, викладачі англійської та інших іноземних мов. Англійську завжди вивчали, а сьогодні коли багато українців перебувають закордоном, або ж планують туди їхати, попит на різноманітні курси різко зріс. Є вакансії, які передбачають повну зайнятість з оплатою до 45 000 гривень, або ж часткову. Також деякі вакансії підходять для студентів, якщо ті володіють іноземною мовою на потрібному рівні. Серед вимог: досвід роботи з учнями, а також сертифікат про володіння мовою на потрібному для роботодавця рівні. SEO- спеціалісти. Теж доволі затребувані фахівці в обов’язки яких входить просування сайтів та виведення їх в ТОП в пошуковику. Завдяки сео спеціалістам, власники інтернет-магазинів та інших типів сайтів можуть значно підвищити кількість продажів та залучити більше клієнтів. Хорошим СЕО обіцяють зарплату приблизно 40 000 гривень, однак можна заробляти й значно більше. Робота може бути на повну зайнятість, або по проєктно. Менеджер з продажів. Такі вакансії час від часу висувають різні компанії. В обов’язки входить спілкування з клієнтами, консультування, закриття угод тощо. Є повна зайнятість та часткова. При повній зайнятості можна заробляти 50 000 гривень і більше.

Менеджері по роботі з клієнтами, копірайтери, веб дизайнери — перелік робіт, які можна виконувати вдома досить широкий і чи не щодня у цих нішах з’являються цікаві вакансії.