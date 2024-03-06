Украинцам показали вакансии, где платят больше 1000 евро за работу из дома

Возможность работать дома – это отличный способ трудоустроиться тем людям, которые живут вдали от крупных городов, где есть заводы и офисные центры. К счастью, сегодня иметь хорошую работу и хорошую зарплату можно даже в самой отдаленной деревне. Для этого необходим только компьютер и доступ в Интернет. Более того, в последнее время создается впечатление, что предложений с отдаленной занятостью намного больше, чем те, которые предусматривают работу в офисе. Так что же сегодня предлагает рынок труда? Анализируем самые свежие предложения.

Кого активно ищут работодатели?

Среди удалённых работ в топе несколько вакансий. Вот, кого чаще всего ищут, что предлагают по оплате и требуют взамен.

Учителя, репетиторы, преподаватели английского и других иностранных языков. Английский всегда изучали, а сегодня когда многие украинцы находятся за границей, или же планируют туда ехать, спрос на различные курсы резко возрос. Есть вакансии, которые предусматривают полную занятость с оплатой до 45 000 гривен, или частичную. Также некоторые вакансии подходят для студентов, если они владеют иностранным языком на нужном уровне. Среди требований опыт работы с учениками, а также сертификат о владении языком на нужном для работодателя уровне. SEO-специалисты. Также достаточно востребованы специалисты, в обязанности которых входит продвижение сайтов и вывод их в ТОП в поисковике. Благодаря специалистам, владельцы интернет-магазинов и других типов сайтов могут значительно повысить количество продаж и привлечь больше клиентов. Хорошим СЕО обещают зарплату примерно 40 000 гривен, однако можно зарабатывать и гораздо больше. Работа может быть на полную занятость, или по проектно. Менеджер по продажам. Такие вакансии время от времени выдвигают разные компании. В обязанности входит общение с клиентами, консультирование, закрытие сделок и т.д. Есть полная занятость и частичная. При полной занятости можно зарабатывать 50 000 гривен и больше.

Менеджеры по работе с клиентами, копирайтеры, веб дизайнеры — перечень работ, которые можно выполнять дома достаточно широкий и ежедневно в этих нишах появляются интересные вакансии.