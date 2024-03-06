Смачна піца за 5 хвилин: в мережі з’явився рецепт ідеального сніданку

Як часто зранку ви снідаєте бутербродами, або пластівцями, чи не снідаєте зовсім тому що вам банально не вистачає на це часу? Маємо для вас чудовий рецепт смачної страви, яка сподобається усій сім“ї. Мова про піцу, яка не лише чудово смакує, а й готується буквально 5 хвилин. Окрім того, рецепт не вимагає великої кількості інгредієнтів. Більшість з них і так є практично у кожного в холодильнику.

Що потрібно для приготування піци?

Список інгредієнтів:

Батон: 500-600 грамів. Напівкопчена ковбаса: 300 грамів. Свіжі помідори: 1-2 штуки. Твердий сир: 100-150 грамів. Майонез: 20 грамів.

Спосіб приготування:

Батон купуємо не різаний і самостійно нарізаємо його на шматки товщиною приблизно в один сантиметр. Далі робимо начинку. Спочатку нарізаємо кубиками помідори, до них додаємо натерту на грубій терці ковбасу. Далі на такій же терці натираємо сир і додаємо його до начинки. Заправляємо все це майонезом та ретельно перемішуємо.

Накладаємо начинку на шматки батона і відправляємо все це у розігріту до 180 градусів духовку буквально на 10 хвилин.

Смачні піци готові до вживання. Звісно, дехто скаже, що це не найкорисніший сніданок, однак інколи так хочеться чогось смачненького, навіть якщо воно далеке до здорового харчування.

Приготувати можна й оригінальний омлет

Тим, хто хоче більш здорової їжі пропонуємо цікаву альтернативу у вигляді унікального рецепта омлету. Впевнені, що більшість ще не готували яйця таким методом. У окремій мисці потрібно збити кілька яєць, додати до них, сіль та спеції до свого смаку, додати порізані дрібно свіжі овочі (будь-які) та вилити масу у пластиковий пакет. Його кінець потрібно зав’язати й помістити все це у киплячу воду. Через кілька хвилин дістати пакет і викласти з нього на тарілки пишний й дуже смачний омлет.