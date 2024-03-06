Вкусная пицца за 5 минут: в сети появился рецепт идеального завтрака

Как часто утром вы завтракаете бутербродами или хлопьями, или не завтракаете вообще, потому что вам банально не хватает на это времени? Имеем для вас отличный рецепт вкусного блюда, которое понравится всей семье. Речь о пицце, которая не только прекрасно смакует, но и готовится буквально 5 минут. Кроме того, рецепт не требует большого количества ингредиентов. Большинство из них и так есть практически у каждого в холодильнике.

Что нужно для приготовления пиццы?

Список ингредиентов:

Батон: 500-600 граммов. Полукопченая колбаса: 300 граммов. Свежие помидоры: 1-2 штуки. Твердый творог: 100-150 граммов. Майонез: 20 граммов.

Способ приготовления:

Батон покупаем не резанный и самостоятельно нарезаем его на куски толщиной примерно в один сантиметр. Дальше делаем начинку. Сначала нарезаем кубиками помидоры, к ним добавляем натертую на грубой терке колбасу. Далее на такой же терке натираем творог и добавляем его к начинке. Заправляем все это майонезом и кропотливо перемешиваем.

Накладываем начинку на куски батона и отправляем все это в разогретую до 180 градусов духовку буквально на 10 минут.

Вкусные пиццы готовы к употреблению. Конечно, некоторые скажут, что это не самый полезный завтрак, однако иногда так хочется чего-нибудь вкусненького, даже если оно далеко от здорового питания.

Приготовить можно и оригинальный омлет

Тем, кто хочет более здоровой пищи, предлагаем интересную альтернативу в виде уникального рецепта омлета. Уверены, что большинство еще не готовили яйца таким способом. В отдельной миске нужно взбить несколько яиц, добавить к ним, соль и специи по вкусу, добавить порезанные мелко свежие овощи (любые) и вылить массу в пластиковый пакет. Его конец нужно завязать и поместить в кипящую воду. Через несколько минут достать пакет и выложить из него на тарелки пышный и вкусный омлет.