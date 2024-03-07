Обмежено придатних мобілізують: в ТЦК розповіли, куди їх відправлять служити

В Територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки розповіли, куди будуть відправляти чоловіків зі статусом “обмежено придатних до служби”.

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Чоловіків з обмежено придатним статусом можуть призвати до лав Збройних сил України, але з певними обмеженнями.. Цю інформацію підтвердив Мирослав Волком, який займає посаду керівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Кременчуцькому районі.

За його словами, під час дії воєнного стану та загальної мобілізації призивати до Збройних сил України можуть обмежено придатних чоловіків.

Волков пояснив, що обмежено придатних чоловіків, зазвичай, направляють для несення служби в тилових підрозділах Таких посад наразі не надто багато, тож чоловіків зі статусом обмежено придатних мобілізують не в такій значній кількості як тих, що є придатними.

Обмежено придатні особи можуть нести службу в лавах ЗСУ, але з певними обмеженнями.

Військовослужбовці можуть бути мобілізовані, якщо певна військова частина потребує саме такого спеціаліста.

Кого можуть призвати до лав Збройних сил України

Також Волком розповів про те, що до Збройних сил України призивають тих, хто відповідно до чинного законодавства підлягає мобілізації та не має відповідного бронювання.

Крім того, очільник Кременчуцького ТЦК наголосив, що є великий спектр вибору професій та посад в ЗСУ — від операторів дронів до піхотинців-штурмовиків та багато інших.

Додамо, що народний депутат від партії “Слуга народу” і член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що новий законопроєкт про мобілізацію №10449 не передбачає механізмів вручення повістки чоловікам за кордоном. Також в комітеті було відхилено норму про те, щоб заборонити особам за кордоном надавати консульські послуги, якщо в них немає документів про постановку на військовий облік.