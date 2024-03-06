Популярный овощ подорожал сразу на несколько десятков гривен: эксперты рассказали, что еще взлетит в цене

С началом нового года процент инфляции резко возрос и продукты начали дорожать. Также на цены сильно влияет сезонность, особенно если речь об овощах большинство из которых выращивается в теплицах. А еще на цены повлияла мартовская индексация. Заработная плата выросла, соответственно компании больше тратят на это денежные средства и покрывают расходы путем поднятия цен на свою продукцию. В супермаркетах ежедневно можно увидеть, как резко изменился ценник на тот или иной продукт. К примеру, в начале марта сильно удивили огурцы. Их стоимость выросла сразу на несколько десятков гривен за килограмм.

Цены рекордно высокие

Цены на огурцы начали расти еще с августа. Это один из тех овощей, которые постоянно дорожали, и эта тенденция наблюдается и сегодня. Сейчас килограмм гладких длинных огурцов можно купить за 165-170 гривен. Напомним, что в январе стоимость этого овоща варьировалась в пределах 150 гривен за килограмм.

Эксперты говорят, что такие цены из-за сложного выращивания овощей и плохого урожая. Чтобы огурцы выросли, им нужен хороший микроклимат, тепло, много света. Все это фермеры должны создавать в теплицах за счет обогрева и специальных ламп. Учитывая тот факт, какая дорогая сейчас электроэнергия становится вполне понятно, почему тепличные овощи так недешево стоят.

Подорожал и картофель

Удивила украинцев и стоимость картофеля, которая наверняка еще никогда не была настолько высокой. Все потому, что у фермеров заканчиваются запасы. Много картошки испортилось из-за того, что урожай собирали в сезон дождей. Соответственно то, что осталось, хотят сбыть по самой высокой стоимости. Не исключено, что картофель в некоторых регионах совсем будет в дефиците.

Подорожание коснется всех овощей, а также молочной продукции и мяса.