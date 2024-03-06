Українці скаржаться на долари, які їм видають у касах банків Привату та Ощаду

Національний банк України зняв доволі багато обмежень, які стосуються купівлі або продажу валюти. Наразі ситуація у банківській сфері доволі стабільна. Долари без проблем можна купити у будь-якій фінансовій установі. Але є одна невеличка проблемка. Люди скаржаться на якість тієї валюти, яку пропонують банки. Мовляв, отримати долари нового зразка — нереально. На касі видають здебільшого долари 1996 року, які потім дуже проблематично здати в обмінник або ж навіть у той самий банк. Та й купувати щось в Україні за таку валюту складно, адже з недавніх часів українці неохоче беруть долари старого зразка.

Що відбувається?

Така ситуація склалася кілька місяців тому коли обмінники масово припинили приймати долари старого зразка (переважно 1996 року). Аргументували це тим, що не можуть ідентифікувати справжність купюри Навіть деякі банки припинили приймати ці долари, чим добряче налякали населення. Згодом НБУ зміг вплинути на банки, і вони на відміну від обмінників, почали приймати старі купюри. Всі почали масово здавати старі долари в банк, і сьогодні фінансові установи просто ними переповнені. Це є неабиякою проблемою в першу чергу для тих українців, які мають валютні депозити й хотіли б їх забрати, але не хочуть натомість, щоб всі долари були “білими”.

“При спробі забрати долари з депозиту, який я вносив новими банкнотами, повертають банкнотами 1988 та 1996 років випуску“, – йдеться у скарзі на сайті Мінфіну. І таких повідомлень маса.

У банку ж відповідають, що нічого вдіяти не можуть. Через складну логістику нову валюту повільно завозять до України. Раніше, мовляв, це робили літаками.

“Якщо вас не задовольнив стан купюри, ви можете відмовитись її приймати“, – пояснили в ПриватБанку.

До речі в інших банках ситуація майже ідентична. Нові купюри можна купити лише в обмінниках, однак це не допоможе тим, хто має у банку депозит.