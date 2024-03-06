Популярний овоч подорожчав відразу на кілька десятків гривень: експерти розповіли, що ще злетить в ціні

З початком нового року відсоток інфляції різко збільшився й продукти почали дорожчати. Також на ціни сильно впливає сезонність, особливо якщо мова про овочі більшість з яких наразі вирощується у теплицях. А ще на ціни вплинула березнева індексація. Заробітна плата зросла, відповідно компанії більше витрачають на це коштів й покривають витрати шляхом підняття цін на свою продукцію. В супермаркетах чи не щодня можна побачити, як різко змінився цінник на той чи інший продукт. Наприклад, на початку березня сильно здивували огірки. Їх вартість зросла відразу на кілька десятків гривень за кілограм.

Ціни рекордно високі

Ціни на огірки почали збільшуватись ще від серпня. Це один з тих овочів, який постійно дорожчав і ця тенденція спостерігається й сьогодні. Зараз кілограм гладких, довгих огірків можна купити за 165-170 гривень. Нагадаємо, що у січні вартість цього овочу варіювалася в межах 150 гривень за кілограм.

Експерти кажуть, що такі ціни через складне вирощування овочу і поганий врожай. Щоб огірки виросли їм потрібен хороший мікроклімат, тепло, багато світла. Це все фермери повинні створювати у теплицях за рахунок обігріву та спеціальних ламп. Враховуючи той факт, якою дорогою є електроенергія стає цілком зрозуміло, чому тепличні овочі такі дорогі.

Подорожчала й картопля

Здивувала українців й вартість картоплі, яка напевно ще ніколи не була такою високою. Все через те, що у фермерів закінчуються запаси. Багато картоплі зіпсувалося через те, що врожай збирали в сезон дощів. Відповідно те що залишилося хочуть збути по найвищій вартості. Не виключення, що картопля у деяких регіонах зовсім буде в дефіциті.

Подорожчання торкнеться всіх овочів, а також молочної продукції, і м’яса.