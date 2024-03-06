Минимальная зарплата в Украине резко вырастет: увеличатся и некоторые налоги

06Минимальную зарплату не повышали с начала войны, ведь в бюджете на это критически не хватало средств. И вот, в 2024 году долгожданное повышение случилось. В первые месяцы нового года минимальная зарплата была повышена до 7100 гривен. Однако и это еще не все, ведь с 1 апреля она вырастет почти на тысячу и составит 8000 гривен. Напомним, что в январе 2022 минимальная зарплата составляла всего 6500 гривен. Эксперты говорят, что учитывая тот процент инфляции, который мы можем наблюдать сейчас, повышение должно быть больше. То есть как минимум до 8 586 гривен, однако на деле имеем пока только 8000 гривен.

В условиях войны и это неплохо

О том, что в условиях войны и такое повышение является достаточно хорошим заявила заведующая сектором отдела исследований качества жизни населения в Институте демографии и социсследований при НАНУ Людмила Черенько.

“И хотя 2023-й показал небольшую инфляцию (5,1%.), в условиях полномасштабной войны компенсировать минималкой потери – это, конечно, нереалистично. Повышение минимальной зарплаты – это положительный сигнал и для рынка труда. Сказать, что оно должно быть больше, можно. Конечно, должно. Но в сложившихся условиях, и это повышение уже является результатом“, – говорит эксперт.

Черенько также добавила, что это повышение является, в общем-то, неплохим сигналом для рынка труда. И, конечно же, повышение минимальной зарплаты повлекло за собой и повышение минимальной пенсии. Сейчас она составляет 2840 гривен, а с 1 апреля составит 3200 гривен. Речь о минимальной гарантированной пенсии для лиц, выполнивших все условия по стажу и в этом году достигших пенсионного возраста. Отметим, что в 2024 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно уже иметь 31 год стажа, а не 30.

Параллельно с повышением минималки возрастут и налоги для ФЛП, которые платят за себя ЕСВ. Вместо 1562 гривен теперь нужно будет платить 1760 гривен.