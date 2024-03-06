Мінімальна зарплата в Україні різко зросте: збільшаться й деякі податки

Мінімальну зарплату не підвищували від початку війни, адже в бюджеті на це критично бракувало коштів. І ось, у 2024 році довгоочікуване підвищення таки трапилось. В перші місяці нового року мінімальну зарплату підвищили до 7100 гривень. Однак й це ще не все, адже з 1 квітня вона зросте ще майже на тисячу та становитиме 8000 гривень. Нагадаємо, що у січні 2022 року мінімальна зарплата становила всього 6500 гривень. Експерти кажуть, що враховуючи той відсоток інфляції, який ми можемо спостерігати зараз, підвищення мало бути більшим. Тобто, як мінімум до 8 586 гривень, однак на ділі маємо поки лише 8000 гривень.

В умовах війни й це непогано

Про те, що в умовах війни й таке підвищення є доволі хорошим заявила завідувачка сектору відділу досліджень якості життя населення в Інституті демографії та соцдосліджень при НАНУ Людмила Черенько.

“І хоча 2023-й показав невелику інфляцію (5,1%.), в умовах повномасштабної війни компенсувати мінімалкою втрати – це, звичайно, нереалістично. Підвищення мінімальної зарплати – це позитивний сигнал і для ринку праці. Сказати, що воно має бути більше, можна. Звичайно, має. Але в тих умовах, що склались, і це підвищення вже є результатом“, – каже експертка.

Черенько також додала, що це підвищення є загалом непоганим сигналом для ринку праці. І звісно ж, підвищення мінімальної зарплати потягнуло за собою й підвищення мінімальної пенсії. Зараз вона становить 2840 гривень, а з 1 квітня становитиме 3200 гривень. Мова про мінімальну гарантовану пенсію для осіб, які виконали всі умови стосовно стажу і цьогоріч досягли пенсійного віку. Зазначимо, що у 2024 році аби вийти на пенсію у 60 років потрібно вже мати 31 рік стажу, а не 30.

Паралельно з підвищенням мінімалки зростуть й податки для ФОП, які платять за себе ЄСВ. Замість 1562 гривень тепер потрібно буде платити 1760 гривень.