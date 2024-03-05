Конец бедности? Пенсионеры получат доплату к пенсии, но есть одно “но”

Пенсионер возрастом от 70 лет получат доплату к пенсии, но есть исключения. Несколько категорий лиц не попадет в этот список. Часть пенсионеров может получать не только пенсии, но и различные доплаты. Среди них есть компенсационная выплата. Раз в 5 лет сумма этой доплаты возрастает.

Детали

Речь идет о компенсационной доплате к пенсии за возраст. Впервые ее получают пенсионеры при достижении ими 70 лет. Затем в 75 и 80 лет надбавка растет.

Таким образом, пенсионерам в возрасте 70 лет доплачивают к пенсии три сотни гривен, в 75 лет эта сумма возрастает до 456 гривен и до 570 после достижения 80 лет.

Сразу уточним, что эта доплата суммируется, то есть по достижении 75 лет до трех сотен добавят лишь 156 гривен, а не 456 как некоторые ошибочно считают.

Также кроме достижения определенного возраста есть еще одно важное требование. Пенсия гражданина не может быть больше 10 340,35 гривен. Если пенсионная выплата больше, то никакой доплаты за возраст не предоставят.

Кому из пенсионеров проиндексируют выплаты в марте

Недавно в правительстве сообщили, что почти десять миллионов пенсионеров получат повышенную пенсионную выплату.

Таким образом минимальная сумма прибавки составит 100 гривен, а максимальная не может ограничивать 1 500 гривен. Средний размер прибавки составит 322 гривны. При этом средняя пенсия по стране вырастет до 5 717 гривен.

В Министерстве социальной политики назвали несколько категорий лиц, которым пересчитают пенсии в марте. То есть уже в этом месяце они получат повышенные выплаты. Кстати, некоторые их получили уже. Поэтому надбавку получат:

9,5 миллиона пенсионеров, которые не работают, и их пенсии назначены на общих основаниях;

596 тысяч пенсионеров, которые работали в силовых ведомствах;

97,8 тысяч человек, которые получат пенсию из-за инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, или из-за аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Также проиндексируют пенсионные выплаты лицам за особые заслуги перед Украиной, которые установлены реабилитированным борцам за независимость Украины в XX веке.