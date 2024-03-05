Кінець бідності? Пенсіонери отримають доплату до пенсії, але є одне “але”

Пенсіонер віком від 70 років отримають доплату до пенсії, але є винятки. Кілька категорій осіб не потрапить в цей список. Частина пенсіонерів може отримувати не лише пенсії, але й різні доплати. Серед них є компенсаційна виплата. Раз на 5 років сума цієї доплати зростає.

Деталі

Мова йде про компенсаційну доплату до пенсії за вік. Вперше її отримують пенсіонери при досягненні ними 70 років. Потім в 75 та 80 років надбавка зростає.

Таким чином, пенсіонерам у віці 70 років доплачують до пенсії три сотні гривень, в 75 років ця сума зростає до 456 гривень та до 570 після досягнення 80 років.

Одразу уточнимо, що ця доплата сумується, тобто після досягнення 75 років до трьох сотень додадуть лише 156 гривень, а не 456 як дехто помилково вважає.

Також крім досягнення певного віку є ще одна важлива вимога. Пенсія громадянина не може бути більшою за 10 340,35 гривень. Якщо пенсійна виплата більша, то жодної доплати за вік не нададуть.

Кому з пенсіонерів проіндексують виплати в березні

Нещодавно в уряді повідомили, що майже десять мільйонів пенсіонерів отримають підвищену пенсійну виплату.

Таким чином мінімальна сума надбавки складе 100 гривень, а максимальна не може обмежувати 1 500 гривень. Середній розмір надбавки складе 322 гривні. При цьому середня пенсія по країні зросте до 5 717 гривень.

В Міністерстві соціальної політики назвали кілька категорій осіб, яким перерахують пенсії у березні. Тобто вже цього місяця вони отримають підвищені виплати. До речі, дехто їх отримав вже. Отож надбавку отримають:

9,5 мільйона пенсіонерів, які не працюють, і їхні пенсії призначені на загальних підставах;

596 тисяч пенсіонерів, які працювали в силових відомствах;

97,8 тисяч осіб, які отримають пенсію через інвалідність, яка настала внаслідок каліцтва чи захворювання, або через аварію на Чорнобильскій атомній електростанції.

Також проіндексують пенсійні виплати особам за особливі заслуги перед Україні, які встановлені реабілітованим борцям за незалежність України в XX столітті.