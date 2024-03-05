Осталось мало времени: с 1 апреля в Украине вводят новое правило

В Украине внесут изменения в правила ввоза гуманитарной помощи. Они вступят в силу с первого апреля. Таким образом, выезд за границу для украинцев, желающих помочь ВСУ или переселенцам, тоже изменится.

Детали

Сейчас в Украине действует переходный период в вопросе ввоза гуманитарной помощи. Сейчас параллельно действуют два варианта перевозки и учета и гражданин имеет право выбирать, каким вариантом разрешения на пересечение границы воспользоваться – цифровым или бумажным.

Уже с 1 апреля бумажный вариант разрешения уберут окончательно, поэтому будет действовать исключительно цифровое разрешение. Главная цель этого нововведения – желание правительства сделать систему ввоза гуманитарной помощи более прозрачной и легкой. Именно цифровизация всех процессов позволит сделать ввоз гуманитарной помощи более прозрачным и быстрым. Работа с бумагами убирается, и это, соответственно, сократит коррупционные риски почти до нуля.

Как будут ввозить гуманитарную помощь с 1 апреля

В соответствии с новыми правилами был разработан специальный алгоритм ввоза гуманитарной помощи. Он выглядит следующим образом:

сначала нужно пройти регистрацию на сайте good.gov.ua. В ситуации, когда в реестре нет соответствующих данных, то придется пройти регистрацию с использованием квалифицированной электронной подписи;

когда все готово, лицо сможет заполнить данные о грузе, который планирует ввезти на территорию Украины;

когда это будет сделано, то система автоматически предоставит уникальный код этой гуманитарной помощи;

далее нужно будет сформировать декларацию;

уже на границе в момент оформления на таможне нужно будет предоставить код, который ранее сформировала система.

На основе этой информации будет сформировать автоматический отчет о ввозе гуманитарной помощи.

Напомним, автоматизированная система для лиц, желающих ввезти гуманитарную помощь, начала действовать еще с 1 декабря прошлого года. Новые правила ввоза помогут избежать злоупотреблений при ввозе грузов гуманитарного назначения.