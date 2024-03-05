Залишилось мало часу: з 1 квітня в Україні запроваджують нове правило

В Україні внесуть зміни в правила ввезення гуманітарної допомоги. Вони наберуть чинності з першого квітня. Таким чином, виїзд за кордон для українців, які бажають допомогти ЗСУ чи переселенцям, теж зміниться.

Деталі

Зараз в Україні діє перехідний період у питання ввезення гуманітарної допомоги. Зараз паралельно діють два варіанти перевезення та обліку та громадянин має право обирати, яким варіантом дозволу на перетин кордону скористатися — цифровим чи паперовим.

Вже з 1 квітня паперовий варіант дозволу приберуть остаточно, тому діятиме виключно цифровий дозвіл. Головна мета цього нововведення — бажання уряду зробити систему ввезення гуманітарної допомоги більш прозорим та легким. Саме цифровізація всіх процесів дозволить зробити ввезення гуманітарно допомоги більш прозорим та швидшим. Робота з паперами прибирається, і це, відповідно, скоротить корупційні ризики майже до нуля.

Як будуть ввозити гуманітарну допомогу з 1 квітня

Відповідно до нових правил було розроблено спеціальний алгоритм ввезення гуманітарної допомоги. Він має такий вигляд:

спочатку потрібно пройти реєстрацію на сайті good.gov.ua. В ситуації, коли в реєстрі немає відповідних даних, то доведеться пройти реєстрацію з використання кваліфікованого електронного підпису;

коли все готово, особа зможе заповнити дані про вантаж, який планує ввезти на територію України;

коли це буде зроблено, то система автоматично надасть унікальний код цій гуманітарній допомозі;

далі потрібно буде сформувати декларацію;

вже на кордоні в момент оформлення на митниці потрібно буде надати код, який раніше сформувала система.

На основі цієї інформації буде сформувати автоматичний звіт про ввезення гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, автоматизована система для осіб, що бажають ввезти гуманітарну допомогу, почала діяти ще з 1 грудня минулого року. Нові правила ввезення допоможуть уникнути зловживань під час ввезення вантажів гуманітарного призначення.