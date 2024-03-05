Українцям назвали безпечну дозу вершкового масла в день

Лікар-терапевт Христина Запарюк попередила, що зловживання вершковим маслом може призвести до розвитку потенційно смертельних захворювань, зокрема до інфаркту або інсульту.

У бесіді з GSMinfo у вівторок, 5 березня, фахівець зазначила, що вживання вершкового масла варто серйозно обмежити, навіть незважаючи на його смакові якості та натуральність. На день допускається з’їдати не більше 5-10 г. Зловживання цим продуктом загрожує небезпечними наслідками, такими як інфаркт, інсульт, атеросклероз, ТЕЛА й ожиріння.

Запарюк пояснила, що вершкове мало занадто калорійне, у ньому міститься багато насичених жирів, які перевантажують травний тракт. Цей продукт протипоказаний пацієнтам із зайвою вагою, підвищеним рівнем холестерину в крові, тим, хто має хвороби печінки та жовчного міхура. Також вершкове масло не можна вживати людям за гострого панкреатиту.