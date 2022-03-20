Українські банки пообіцяли канікули клієнтам: що це означає

В Україні у зв’язку з воєнним станом змінили деякі правила, що стосуються кредитів. Зокрема ані банки, ані будь які інші фінансові установи не зможуть до завершення воєнних дій вимагати від своїх клієнтів повернення боргу. Окрім того громадянам, що прострочили виплати за кредитом, не будуть нараховувати пеню чи штрафи.





Зазначені зміни у правилах роботи банківських та кредитних установ передбаченні нещодавно прийнятим законом №2120-IX. Згідно із роз’ясненням від Нацбанку України, документ вніс кілька правок до Податкового кодексу:

громадянин звільняється від відповідальності у випадку прострочки платежу за споживчим кредитом під-час війни, та ще протягом 1 місяця після її закінчення,

усі додаткові платежі за прострочку, як то штрафи або пеня, також відміняються;

штрафи за прострочку виплат за кредитом, що були нараховані після 24 лютого, повинні бути списані в повному обсязі;

в разі протермінування позички не дозволяється збільшення фінустановою відсоткової ставки, якщо це не було передбачено кредитним договором із клієнтом.

Варто зазначити, що нововведення не відміняють нарахування відсотків за користування взятими у кредит коштами. Адже так звані «кредитні канікули» означають лише відтермінування боргу, який все одно потрібно буде рано чи пізно повернути.

Нагадаємо, що деякі банки ще з перших днів війни самостійно впровадили «кредитні канікули» для своїх клієнтів. Однак зараз відстрочка за кредитами має законні підстави та поширюється на всі фінансові установи, що діють на території України.

Національний банк України та Кабінет міністрів впровадивши такі законодавчі зміни зробили значний крок назустріч простим українцям. Адже таким чином вони позбавили громадян потреби відволікатися на рутинні фінансові проблеми замість того, щоб зосередитися на благополуччі власної родини у складний воєнний час.

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