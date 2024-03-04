Популярний мобільний оператор підвищив тарифи: українці обурені новими цінами

Популярний мобільний оператор — Vodafone обурив клієнта тим, що без його згоди змінено тариф, йому надали пакет послуг з неактуальними послугами. Відповідний коментар користувач залишив на сторінці мобільного оператора в Фейсбук.

Тариф зріс на 45 гривень

Клієнт розповів, що раніше в його доньки був підключений тариф вартістю 115 гривень на місяць, в нього входили хвилини на дзвінки на номери інших операторів. Однак в компанії вирішили самовільно підключити абонента на новий тариф з вартістю 160 гривень на місяць.

Українець обурений, адже днями оператор прийняв рішення за нього, і автоматично переніс на менш вигідний тариф з вищою вартістю. В рамках пакета надається інтернет та роумінг, але надто мало хвилин на інші оператора. Клієнт злиться на те, що оператор сам приймає рішення не даючи вибору чи іншої альтернативи. Він запитує, чому одразу не нав’язати інший тариф за 200 гривень чи більше.

Що кажуть в Vodafone

Червоний мобільний оператор оперативно відреагував на коментар користувача. Там запевняють, що вони оновили тариф для Єврозони, тож зробили його більш доступним та зручним для людей, які перебувають в Європі.

Тепер в рамках цього тариф будуть однакові умови для всіх країн Єврозони.

В компані зазначають, що вони розуміють, що далеко не всім абонентам потрібні послуги в роумінгу. Однак якщо користувач не планує виїжджати за кордон, то йому можуть допомогти підібрати оптимальний тариф.

Зазначимо, що інший популярний мобільний оператор — Київстар днями отримав дозвіл на використання нового коду оператора — 077. Це жодним чином не вплине на старих користувачів, їх номери будуть працювати без жодних обмежень чи змін. Отримати новий код можна лише при покупці нової SIM-картки Київстар.