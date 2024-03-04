10 долларов комиссии с каждой сотни: в Украине ПриватБанк изменил правила обмена доллара

Во всех отделениях ПриватБанка начали обменивать значительно изношенные и поврежденные купюры иностранной валюты, в том числе доллары, по принципу инкассо.

Размер комиссии зафиксировали в процентах. Об этом рассказали в самом банке. Комиссия кладет 10% от суммы, которую нужно обменять.

Детали

То есть, если вы будете обменивать 1000 долларов, то банку придется отдать 100 долларов в виде комиссии. Если вы обмениваете 100 долларов, то комиссия соответственно составит 10 долларов, и так далее.

При этом в банке отмечают, что сумму, полученную после обмена зачислят на валютную карту клиента. Для этого хватит виртуальной карты в мобильном банкинге.

Ждать обмена можно даже три года

В то же время, аналитики утверждают, что сам обмен займет немало времени. Так, комиссию за обмен нужно платить сразу, а вот вернут деньги через определенный промежуток времени. На практике это от шести месяцев до трех лет. Дело в том, что из-за войны в Украине сильно затруднен ввоз иностранной валюты. Раньше валюту доставляли самолетом, теперь приходится ввозить небольшие партии автотранспортом.

Какие купюры обменивают через инкассо

На инкассо принимают банкноты с повреждениями разной степени. А именно:

разорванные (разрезанные) на части;

с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения на портрете, оптически сменные элементы защиты, защитные ленты);

с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений.

Все остальные купюры должны принимать без дополнительной платы.

За что еще нужно платить

Также в кассе могут просить заплатить за проверку купюры на подлинность. Однако только в таком случае, если купюра в таком состоянии, что непонятно сразу, настоящая она или нет.

Такая услуга стоит 50 копеек за купюру. Но не менее 100 гривен за услугу.