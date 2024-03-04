10 доларів комісії з кожної сотні: в Україні ПриватБанк змінив правила обміну долара
У всіх відділеннях ПриватБанку почали обмінювати значно зношені та пошкоджені купюри іноземної валюти, в тому числі долари, за принципом інкасо.
Розмір комісії зафіксували у відсотках. Про це розповіли в самому банку. Комісія кладе 10% від суми, яку потрібно обміняти.
Деталі
Тобто, якщо ви будете обмінювати 1000 доларів, то банку доведеться віддати 100 доларів у вигляді комісії. Якщо ви обмінюєте 100 доларів, то комісія відповідно складе 10 доларів, і так далі.
При цьому в банку зазначають, що суму отриману після обміну зарахують на валютну картку клієнта. Для цього вистачить віртуальної картки в мобільному банкінгу.
Чекати обміну можна навіть три роки
Водночас, аналітики стверджують, що сам обмін займе чимало часу. Комісію за обмін потрібно платити відразу, а от повернуть гроші через певний проміжок часу. На практиці це від шести місяців до трьох років. Річ у тім, що через війну в Україні сильно ускладнене ввезення іноземної валюти. Раніше валюту доставляли літаком, тепер доводиться ввозити невеликі партії автотранспортом.
Які купюри обмінюють через інкасо
На інкасо приймають банкноти з пошкодженнями різного ступеня. А саме:
- розірвані (розрізані) на частини;
- з пошкодженими елементами дизайну та захисту (видалені цифрові або текстові позначення номіналу, зображення на портреті, оптично змінні елементи захисту, захисні стрічки);
- зі зміненим початковим кольором паперу та/або зображень.
Всі інші купюри повинні приймати без додаткової плати.
За що ще потрібно платити
Також в касі можуть просити заплатити за перевірку купюри на справжність. Однак лише в такому випадку, якщо купюра в такому стані, що незрозуміло одразу, чи справжня вона чи ні.
Така послуга коштує 50 копійок за купюру. Але не менше 100 гривень за послугу.
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