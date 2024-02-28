Государство будет выплачивать кэшбек за покупку украинских товаров: как это будет работать

В Украине запускают программу “Покупай украинское” и платформу “Сделано в Украине”. Предполагается, что украинцы смогут получать кэшбек за покупку некоторых видов отечественной продукции и оплату услуг. Компенсация будет поступать на специальную карточку. Однако пока неизвестно. какие товары и услуги войдут в программу.

Детали

О старте программы сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время форума Сделано в Украине. По его словам конкретные шаги уже разрабатываются правительством.

В Украине запускают программу “Покупай украинское” и платформу “Сделано в Украине” и соответствующую торговую марку. Украинцы смогут получить кэшбек за покупку некоторых видов украинской продукции и оплату услуг.

Кабмин готовит 5 новых инструментов

О деталях программы рассказал Денис Шмыгаль. По его словам для помощи отечественному производителю в Украине задействуют 5 инструментов:

Публичные закупки. Будут расширять категории товаров, которые покупают у локального производителя. Это будет распространяться и на оборонные закупки. Компенсации. В бюджет на 2024 год заложен миллиард гривен на компенсации за покупку сельхозтехники. Адаптация действующих государственных программ под цели платформы “Сделано в Украине”. Это касается еВідновлення, программы кредитования бизнеса “5-7-9” и других. Гранты еРабота. Это поддержка малого и среднего бизнеса. Также это будет стимулировать переработку и аграрный сектор. Стимулирование потребительского спроса. Правительство уже приняло постановление о продвижении товаров украинского производства. Уже сейчас утверждена маркировка бренда “Сделано”, который выделит товары, изготовленные в Украине. Ожидается, что это может повысить рост ВВП на 0,14; и создать 22 тысячи рабочих мест.

Сейчас правительство утвердило изображение торговой марки для товаров, изготовленных в Украине. Логотип содержит специализированный штрих-код и надпись “Сделано в Украине”.

Торговую марку бизнес может использовать бесплатно. Государственный бренд позволит выделить товары на фоне других и популяризировать украинские товары на внутреннем рынке. Однако насколько такая инициатива будет результативной, узнаем позже.