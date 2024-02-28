Держава виплачуватиме кешбек за покупку українських товарів: як це працюватиме

В Україні запускають програму “Купуй українське” та платформу “Зроблено в Україні”. Передбачається, що українці зможуть отримувати кешбек за покупку деяких видів вітчизняної продукції та оплату послуг. Компенсація надходитиме на спеціальну картку. Однак поки невідомо. які товари та послуги увійдуть в програму.

Деталі

Про старт програми повідомив президент України Володимир Зеленський під час форуму Зроблено в Україні. За його словами конкретні кроки вже розробляються урядом.

В Україні запускають програму “Купуй українське” та платформу “Зроблено в Україні” і відповідну торгову марку. Українці зможуть отримати кешбек за покупку деяких видів української продукції та оплату послуг.

Кабмін готує 5 нових інструментів

Про деталі програми розповів Денис Шмигаль. За його словами для допомоги вітчизняному виробнику в Україні задіють 5 інструментів:

Публічні закупівлі. Будуть розширювати категорії товарів, які купують в локального виробника. Це поширюватиметься і на оборонні закупівлі. Компенсації. В бюджет на 2024 рік закладено мільярд гривень на компенсації за покупку сільгосптехніки. Адаптація чинних державних програм під цілі платформи “Зроблено в Україні”. Це стосується єВідновлення, програми кредитування бізнесу “5-7-9” та інших. Гранти єРобота. Це підтримка малого та середнього бізнесу. Також це стимулюватиме переробку та аграрний сектор. Стимулювання споживчого попиту. Уряд вже прийняв постанову про просування товарів українського виробництва. Вже зараз затверджено маркування бренду “Зроблено”, який виділить товари, виготовлені в Україні. Очікується, що це може підвищити зростання ВВП на 0,14; та створити 22 тисячі робочих місць.

Наразі уряд затвердив зображення торгової марки для товарів, виготовлених в Україні. Логотип містить спеціалізований штрих-код та напис “Зроблено в Україні”.

Торгову марку бізнес може використовувати безкоштовно. Державний бренд дозволить виділити товари на фоні інших та популяризувати українські товари на внутрішньому ринку. Однак наскільки така ініціатива буде результативною, дізнаємось згодом.