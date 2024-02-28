Українцям знову роздають безкоштовні продуктові набори: як подати заявку на отримання

Зараз проводиться чергова видача продуктової допомоги українцям зі статусом внутрішньо переміщених осіб. Розповідаємо, як зареєструватися для участі програмі допомоги та як її отримати.

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Жителі однієї з областей України можуть отримати гуманітарну допомогу у вигляді безкоштовного продуктового набору. Розповідаємо, що потрібно зробити, щоб встигнути її отримати.

Громадська організація Центр допомоги “Надія Є” повідомила про продовження прийому заявок на видачу гуманітарної допомоги від World Vision в партнерстві з благодійним фондом “Руки милості” для осіб зі статусом внутрішньо переміщених осіб в Новобузькій територіальній громаді Миколаївської області.

Благодійний фонд надає допомогу у вигляді необхідних продуктів для ВПО, які зараз проживають в Миколаївській області. Але тільки за умови, що вони належать до наступних категорій:

сім’ї, які очолюють самотні жінки;

сім’ї, де є вагітні або годуючі жінки;

сім’ї, в яких є люди похилого віку (старше 60 років);

сім’ї, в яких є люди з інвалідністю;

сім’ї, в яких є люди з тяжкими захворюваннями, через які вони потребують особливого догляду.

Допомога надається всім потребуючим, але лише за умови, що домогосподарство не отримує виплат від інших організацій або фондів.

Як отримати безкоштовний продуктовий набір

Щоб зареєструватися для участі в акції, потрібно буде надати декілька документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

довідку про статус внутрішньо переміщених осіб.

Реєстрація на отримання відбувається за адресою місто Новий Буг, вулиця Гребінникова 1.

А тим часом уряд України поступово скорочує виплату грошової допомоги особам зі статусом внутрішньо переміщених осіб. Тепер по дві тисячі гривень на дорослого та по три тисячі на дитину отримуватиме незначна кількість осіб. Це пов’язано з дефіцитом коштів в державному бюджеті України.