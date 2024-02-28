Популярні банки України встановили ліміти на перекази: як уникнути блокування рахунку

В Україні ввели ліміти на переказ коштів на картку.

Щодня українці активно використовують переказ грошей з картки на картку, але популярні банки запроваджують обмеження. Клієнтам ПриватБанку та Monobank нагадали про ліміти.

Деталі

Зазначається, що ліміти будуть відрізнятися залежно від типу операції та умов конкретного банку. Варто знати, що при переказі через онлайн-банкінг діють обмеження не тільки на суму, але й на кількість платежів за певний проміжок.

Розповідаємо, які ліміти встановили великі фінансові установи — Приват та Моно:

В Приваті під час переказу на рахунки інших банків діє обмеження 29 999 гривень одним платежем. При цьому допускається до 100 транзакцій, а день та 200 на місяць;

Monobank при переказі на рахунки інших банків діє обмеження у 60 тисяч гривень на один платіж Дозволено 50 транзакцій за день та 150 на місяць.

Сервіси, які також пропонують послугу переказу грошей з картки на картку, також встановили обмеження. Вони не залежать від банківських установ, які випустили картки клієнтів. Для прикладу, популярний платіжний сервіс iPay встановив такі ліміти:

25 тисяч гривень — сума одного платежу;

220 тис. гривень — сума платежів на місяць;

25 транзакцій на добу;

100 переказів на місяць.

Обмеження від Нацбанку

Після повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну Нацбанк встановив обмеження на перекази з карток українських банків на картки іноземних. Дають такі обмеження:

не можна надсилати гроші за кордон з гривневої картки;

ліміт на переказ на закордонні картки з валютних карток українських банків — 100 тисяч гривень.

Щодо сум платежів, які можна надсилати з картки на картку, то тут законодавчих обмежень немає. Однак банки можуть самостійно встановлювати ліміти, щоб боротися із шахрайством та відмивання грошей. Тож середньостатистичним користувачам банків, які отримують легальний дохід, точно не варто хвилюватися щодо обмежень.